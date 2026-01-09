search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 18:57
ΕΛΛΑΔΑ

09.01.2026 17:59

Ηράκλειο: Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η 42χρονη μητέρα, που μαζί με το σύζυγό της κατηγορούνται για κακοποίηση των παιδιών τους

09.01.2026 17:59
Ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, εμφάνισης σε Αστυνομικό Τμήμα και μη προσέγγισης των ανήλικων τέκνων της , αφέθηκε η 42χρονη μητέρα από χωριό της Μεσσαράς, που μαζί με τον 54χρονο σύζυγό της συνελήφθησαν και αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, που αφορούν στην κακοποίηση (και σεξουαλική από την πλευρά του πατέρα) σε βάρος δύο παιδιών τους. Πιο συγκεκριμένα μιας ανήλικης 15χρονης και μιας 24χρονης με μέτρια νοητική υστέρηση.

” Πρόκειται για μια δίκαιη απόφαση, καθότι δεν υπήρχαν αποχρώσες ενδείξεις ενοχής, για κακοποιητικές συμπεριφορές από την πλευρά της συγκεκριμένης κατηγορουμένης” ανέφερε ο Γιάννης Χατζηδάκης, συνήγορος υπεράσπισης της 42χρονης.

Από την πλευρά του ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης της κατηγορουμένης, Λευτέρης Κάρτσωνας, σημείωσε ότι κατά την απολογία της η 42χρονη δεν αποδέχθηκε τις κατηγορίες που τις αποδίδονται και πώς “δεν υπάρχει κανένα πραγματικό περιστατικό, δυνάμενο να θεμελιώσει υπόνοια ενοχής για τα συγκεκριμένα αδικήματα”. Επιπλέον, ο κύριος Κάρτσωνας σημείωσε πως “δεν υπάρχει δημόσιος λειτουργός που να έχει καταθέσει στη συγκεκριμένη υπόθεση και να έχει πει κάτι επιβαρυντικό για τους κατηγορουμένους γονείς”, ενώ σχολίασε ότι από την πλευρά της υπεράσπισης θα ζητηθεί διεξαγωγή ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης όλων των μελών της οικογένειας “διότι κατά την άποψή μας αυτό δεν έχει διερευνηθεί διεξοδικά και είναι μια κρίσιμη παράμετρος για την ανάδειξη της αξιοπιστίας ενός εκάστου των φερομένων μαρτύρων “.

Υπενθυμίζεται ότι ο 54χρονος πατέρας που αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων και την κατηγορία περί βιασμού ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, όπως και γενετήσιων πράξεων με ανήλικο, έλαβε προθεσμία και θα απολογηθεί την ερχόμενη Δευτέρα στις έντεκα το πρωί.

