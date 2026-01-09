Παραδόθηκε και 5ο άτομο για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του Κώστα Μπασιλάρη: Ερωτήματα για τη στάση των ιδιοκτητών του νυχτερινού κέντρου

Παραδόθηκε και πέμπτο άτομο για τον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, στο νυχτερινό κέντρο Αβαντάζ στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες πρόκειται για 31χρονο. Για την υπόθεση έχουν ταυτοποιηθεί 9 άτομα.

Καθαρίστηκε ο χώρος μετά τον ξυλοδαρμό

Εντωμεταξύ ερωτήματα δημιουργεί η στάση των ιδιοκτητών του νυχτερινού κέντρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του pelop.gr, όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο νυχτερινό κέντρο διαπίστωσαν ότι ο χώρος είχε καθαριστεί, με έντονη μυρωδιά χλωρίνης να αναδύεται.

Σε μικρή απόσταση από την είσοδο εντοπίστηκε χαρτοπετσέτα που έφερε «ίχνη καστανέρυθρων κηλίδων».

Επίσης, σε κάδο απορριμμάτων στην κουζίνα, βρέθηκε χαρτί κουζίνας με καφέ-κόκκινες κηλίδες , σπασμένα μέρη από σκαμπό και ένα κομποσκοίνι. Κηλίδες αίματος εντποπίστηκαν και σε χαρτιά στον κάδο της τουαλέτας. Το γεγονός ότι ο χώρος καθαρίστηκε επιβεβαίωσε και ο πορτιέρης.

Ξήλωσαν το καταγραφικό

Από το ντουλάπι της κουζίνας, είχε αφαιρεθεί το σύστημα «παρακολούθησης» της επιχείρησης, που κατέγραψε τον καβγά.

Στην απολογία του ο ένας ιδιοκτήτης δήλωσε άγνοια για την ύπαρξη ή μη καταγραφικού λέγοντας πως με αυτά ασχολείται ο συνεταίρος του. Ο δεύτερο υποστήριξε ότι είχε παραδώσει το σύστημα σε εταιρεία σεκιούριτι, επειδή έκαναν πρόσφατα ανακαίνιση.

Τον ισχυρισμό του διέψευσε ο υπεύθυνος ιδιωτικής εταιρείας σεκιούριτι, λέγοντας πως μετά την ανακαίνιση, οπότε και εγκαταστάθηκε ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης με καταγραφικό ουδέποτε κανείς από τους συνιδιοκτήτες «τους ενόχλησαν για κάποια βλάβη του μηχανήματος ή τους παρέδωσαν προς έλεγχο».

