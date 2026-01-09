Σοκ στη Πιερία: Αυτοκτόνησε κτηνοτρόφος αφού θανατώθηκε το κοπάδι του λόγω ευλογιάς – Θωμάς Μόσχος: Βασικό αίτημα ο εμβολιασμός

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Βροντούς στην Πιερία, καθώς ένας 52χρονος κτηνοτρόφος αυτοκτόνησε λίγες ημέρες αφού θανατώθηκε το κοπάδι του, λόγω ευλογιάς.

Ο αδελφός του, μίλησε στο ΤhessPost.gr και ανέφερε πως η θανάτωση των ζώων του τον πλήγωσε πάρα πολύ.

«Ο αδελφός μου ήταν πολύ δεμένος με τα πρόβατα, όλοι ήμασταν πολύ δεμένη οικογένεια. Έχει 20 μέρες που μας τα θανάτωσαν και το πήρε πολύ κατάκαρδα. Αυτοί που μας κυβερνούν φταίνε… καταστρέφονται οικογένειες» ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Κοινότητας Βροντούς Νίκος Καλαϊτζής είπε πως όλη η κοινότητα βρίσκεται σε σοκ, καθώς ο 52χρονος ήταν ένας από τους πιο αγαπητούς κατοίκους.

«Όλο το χωριό είναι σε μεγάλη θλίψη, ήταν αγαπητός σε όλο τον κόσμο. Σήμερα νωρίς το πρωί ήπιαν καφέ και μετά πήγε στην αποθήκη… Όλη η οικογένεια ασχολείται με την κτηνοτροφία, γεννήθηκε και μεγάλωσε μέσα στα ζώα και στα χωράφια. Ξαφνιαστήκαμε όλοι, δεν το περιμέναμε. Πήρε πολύ κατάκαρδα το ότι έχασε το κοπάδι του, μόνο και μόνο από τη στεναχώρια του έγινε ό,τι έγινε», λέει.

Σχολιάζοντας την αυτοκτονία, ο γνωστός κτηνοτρόφος, Θωμάς Μόσχος, χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα σε ανάρτησή του στο Facebook.

«Συνάδελφος μας κτηνοτροφος αυτοκτόνησε μετά την σφαγή των προβάτων του λόγω ευλογιάς, ευρωπαϊκή και ελληνικη επιστημονική κοινότητα φωνάζουν για εμβολιασμό και η κυβέρνηση ακόμα σφυράει αδιάφορα, και άντε αυτοί δεν τους ενδιαφέρει αν πεθαίνει κόσμος ή υπόλοιπη κοινωνία και οι συνάδελφοι πόσο ακόμα θα αντέξουμε να έχουμε μια τέτοια κοινωνία… Μια από της κόκκινες γραμμές στα μπλόκα των αγροτών είναι ο εμβολιασμός των αιγοπροβάτων, αν αυτό δεν τηρηθεί και από τους συναδέλφους θα έχουν πλέον και αυτοί αίμα στα χέρια τους», έγραψε ενόψει των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση.

