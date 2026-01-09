Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν πριν τις 22:00

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα του Μετρό στη Γραμμή 2. Καθώς ολοκληρώθηκε το τμήμα «Συγγρού Φιξ – Άγιος Δημήτριος» πλέον, από την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, τα έργα μεταφέρονται στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Νέος Κόσμος – Άγιος Ιωάννης».

Για τον λόγο αυτό θα υπάρξει τροποποίηση δρομολογίων κατά τις νυχτερινές ώρες με παύση κατά τις 21:40 και γραμμή λεωφορείου για εξυπηρέτηση επιβατών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι τροποποιήσεις θα διαρκέσουν μέχρι 21 Φεβρουαρίου.

Αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια:

από Σύνταγμα προς Ελληνικό στις 21:40,

από Ακρόπολη προς Ελληνικό στις 21:41,

από Ακρόπολη προς Ανθούπολη στις 21:54,

από Δάφνη προς Ελληνικό στις 21:47,

από Δάφνη προς Ανθούπολη στις 21:48,

από Συγγρού Φιξ προς Ελληνικό στις 21:43,

από Συγγρού Φιξ προς Ανθούπολη στις 21:53,

από Αγ. Ιωάννη προς Ελληνικό στις 21:45,

από Αγ. Ιωάννη προς Ανθούπολη στις 21:50,

από Ν. Κόσμο προς Ελληνικό στις 21:44 και

από Ν. Κόσμο προς Ανθούπολη στις 21:51.

Πώς θα εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Νέος Κόσμος – ‘Άγιος Ιωάννης», όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, δρομολογείται από τον ΟΑΣΑ η προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ10 «ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΑΦΝΗ», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό «Συγγρού Φιξ», «Νέο Κόσμο» και «Αγ. Ιωάννη».

Η αφετηρία της ορίζεται επί της οδού Αμαλίας και συγκεκριμένα στην ήδη υπάρχουσα στάση «ΖΑΠΠΕΙΟ».

