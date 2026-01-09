Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν πριν τις 22:00

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται τα έργα του Μετρό στη Γραμμή 2. Καθώς ολοκληρώθηκε το τμήμα «Συγγρού Φιξ – Άγιος Δημήτριος» πλέον, από την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, τα έργα μεταφέρονται στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Νέος Κόσμος – Άγιος Ιωάννης».
Για τον λόγο αυτό θα υπάρξει τροποποίηση δρομολογίων κατά τις νυχτερινές ώρες με παύση κατά τις 21:40 και γραμμή λεωφορείου για εξυπηρέτηση επιβατών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, οι τροποποιήσεις θα διαρκέσουν μέχρι 21 Φεβρουαρίου.
Αναλυτικά τα τελευταία δρομολόγια:
Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα «Συγγρού Φιξ – Νέος Κόσμος – ‘Άγιος Ιωάννης», όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, δρομολογείται από τον ΟΑΣΑ η προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ10 «ΣΥΝΤΑΓΜΑ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΑΦΝΗ», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό «Συγγρού Φιξ», «Νέο Κόσμο» και «Αγ. Ιωάννη».
Η αφετηρία της ορίζεται επί της οδού Αμαλίας και συγκεκριμένα στην ήδη υπάρχουσα στάση «ΖΑΠΠΕΙΟ».
