Απεργία ταξί: «Θα περιμένουμε να συναντηθούμε με τον Κυρανάκη μέχρι τελικής πτώσεως» λέει ο Λυμπερόπουλος

Για τη νέα 48ωρη απεργία των ταξί στην Αθηνά την Τρίτη και την Τετάρτη μίλησε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος στα Παραπολιτικά 90,1.

Ξεκαθάρισε ότι οι ταξιτζήδες θα περιμένουν να συναντηθούν με τον υπουργό «μέχρι τελικής πτώσεως».

«Κανένας δεν διαφωνεί με την απεργία, συμμετέχουν πάντα όλοι. Ότι και να κάνει ο Κυρανάκης, και να μαζεύει διάφορους φορείς για να σπάσει τις απεργίες, δεν θα τα καταφέρει.

Κατήργησε την απόφασή του με τις λεωφορειολωρίδες και για να επηρεάσει τους Θεσσαλονικείς τους έδωσε για ένα χρόνο παράταση να μπαίνουν στις λωρίδες.

Μόλις τελειώσει το μετρό θα σταματήσουν να μπαίνουν. Λέει για άλλη μια φορά ψέματα γιατί το μετρό μέχρι το Μάϊο, στη Θεσσαλονίκη θα έχει τελειώσει. Εδώ υπάρχει μια αισχρή τοποθέτηση απέναντι στον κλάδο, δεν σέβεται τίποτα», σημείωσε ακόμη.

Επίσης, κληθείς να σχολιάσει τη χθεσινή δήλωση του κ. Κυρανάκη, επίσης στα Παραπολιτικά 90,1, ότι ο ΣΑΤΑ σαμποτάρισε το πρόγραμμα για την ηλεκτροκίνηση των ταξί, ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ είπε:

«Είναι ψευδές. Εμείς ζητήσαμε να μείνει προαιρετικό κι όποιος θέλει να επιλέξει. 108 πήραν το πρόγραμμα, όμως την πατήσανε. Κοιτάξτε που έφτασε το ρεύμα, που το φτάσανε και τι δικαιώματα έχουν φερ’ ειπείν η ZAP. Που θέλει να υπηρετήσει τα συμφέροντα της ZAP ο κ. Κυρανάκης. Ο άνθρωπος που δεν ξέρει τι σημαίνει ηλεκτρικό αυτοκίνητο! Δεν κάθεται να συζητήσει, δεν μπορείς να υποχρεώνεις ένας επαγγελματία να δουλεύει περιορισμένες ώρες και περιορισμένα δρομολόγια εξυπηρέτησης».

«Ζητάμε διάλογο. Κάναμε μια φορά διάλογο αναγκαστικά (με τον κ.Κυρανάκη), είπαμε σε 20 μέρες να συναντηθούμε για να εξειδικεύσουμε τα θέματα.

Μας έδωσε τον σύμβουλό του τον κ. Ξανθόπουλο για να προετοιμαστούμε, δεν μας σήκωσε ποτέ το τηλέφωνο, Όλο δεν τον έβρισκε η ιδιαιτέρα του και αναγκαστήκαμε να κάνουμε την τελευταία απεργία γιατί δεν μας δέχτηκε.

Καθημερινά, όσες μέρες κάνουμε απεργία ή διακόψουμε και ξαναρχίσουμε, θα έχουμε πορείες από την Καβάλας στο υπουργείο Μεταφορών και επιστροφή. Θα περιμένουμε να συναντηθούμε μέχρι τελικής πτώσεως».

