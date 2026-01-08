Χειρόφρενο τραβούν από την Τρίτη τα ταξί – «48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες χωρίς ορίζοντα» προανήγγειλε ο Λυμπερόπουλος (audio)

«Η αρχή είναι την Τρίτη, με 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες χωρίς ορίζοντα. Καθημερινά, θα κάνουμε διαδηλώσεις στην Καβάλας μέχρι ο κ. Κυρανάκης να μας δει και να λύσει τα προβλήματα. Παίζεται ένα παιχνίδι πολύ βρόμικο, μας κλέβουν τη ζωή μας, τη δουλειά μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ, Θύμιος Λυμπερόπουλος, μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1.

«Την κύρια ευθύνη έχει το Υπ. Δημοσίας Τάξεως για τη “διαφθορά” στους οδηγούς ταξί», που χρεώνουν μεγάλα κόμιστρα για οποιαδήποτε απόσταση καλούνται να διανύσουν, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες, είπε αρχικά ο κ. Λυμπερόπουλος, λέγοντας πως οι καταγγελίες πηγαίνουν αμέσως στο Πειθαρχικό Συμβούλιο.

Αναφερόμενος στη συνέχεια στις κινητοποιήσεις, είπε πως «αυτή τη στιγμή ο κλάδος βρίσκεται στη χειρότερη κατάσταση μεταπολεμικά», λέγοντας πως όλο το έργο των ταξιτζήδων καταλήγει σε «μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες», κάτι που αποτελεί επιλογή της κυβέρνησης.

«Σήμερα, ο κ. Κυρανάκης μας έχει επιβάλει να πάμε σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, υποχρεώνοντας τους οδηγούς να το κάνουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη», είπε και πρόσθεσε: «Υπάρχουν 31 φορτιστές και το κόστος έχει φτάσει τα 0,65 ευρώ. 0,14 λεπτά/χιλιόμετρο κοστίζει το ρεύμα, ενώ στα 8 λεπτά είναι το πετρέλαιο, και αυτό γίνεται με φόντο την αγορά πανάκριβων αυτοκινήτων, 15.000-20.000 ευρώ πιο ακριβό από το αυτοκίνητο εσωτερικής καύσης», σημείωσε. «Στη Γερμανία, τα ταξί θα αλλάξουν το 2035 και πάρθηκε πρόσφατα απόφαση από τον κ. Τζιτζικώστα να πάει η εφαρμογή στο 2045», ανέφερε.

«Υπάρχουν συμφέροντα που θέλουν να αφανίσουν τον κλάδο. Είναι οι τράπεζες, οι μεγάλες εταιρείες εισαγωγής αυτοκινήτων, οι πολυεθνικές που κλέβουν το έργο των ταξιτζήδων», σημείωσε.

«Ζητάμε να πάμε πιο μετά στην ηλεκτροκίνηση, να εφαρμοστεί με ορίζοντα το 2035, όπως σε όλη την Ευρώπη. Παίζεται ένα παιχνίδι πολύ βρόμικο, μας κλέβουν τη ζωή μας, τη δουλειά μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ.

Σε ερώτηση για το ότι υπάρχουν παντού ιδιωτικές εταιρείες, αναφέρει ότι οι πολυεθνικές πληρώνονται μόνο την προμήθεια στην Ευρώπη. Στην επισήμανση ότι τα αυτοκίνητα ίσως είναι παλιά, είπε πως «το 80% του στόλου έχει αλλάξει και είναι κάτω από δεκαετία».

Ως προς τις κινητοποιήσεις, είπε πως «η αρχή είναι την Τρίτη, με 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες χωρίς ορίζοντα. Καθημερινά, θα κάνουμε διαδηλώσεις στην Καβάλας μέχρι ο κ. Κυρανάκης να μας δει και να λύσει τα προβλήματα», τόνισε επίσης.

«Όλοι συμφωνούν ότι ο κλάδος καταστρέφεται», σημείωσε σε άλλο σημείο της συνέντευξης.

Σε ερώτηση για το πόσοι συνάδελφοι έχουν υποχρέωση να πάρουν ηλεκτροκίνητο όχημα το 2026, ο κ. Λυμπερόπουλος είπε ότι είναι χιλιάδες. «Δεν είπαμε να μη γίνει προαιρετικά, για την υποχρεωτικότητα είναι το θέμα. Άλλοι συνάδελφοι έχουν οφέλη με το ηλεκτρικό αυτοκίνητο (π.χ. κάποιος ζει σε μονοκατοικία και έχει πιλωτή, φορτίζει το αυτοκίνητο εκμεταλλευόμενος το οικιακό ρεύμα), αλλά άλλοι όχι», πρόσθεσε.

«Έκκληση κάνουμε στην κοινωνία, στόχος είναι να εξυπηρετήσουμε φθηνά και τίμια την κοινωνία», είπε καταληκτικά.

