Σοκ στο Ηράκλειο: Σύλληψη πατέρα και μητέρας για σεξουαλική κακοποίηση και άσκηση βίας στις δύο κόρες τους

Στη σύλληψη ενός 54χρονου και μιας 42 χρονης σε περιοχή της Μεσαράς στο Ηράκλειο, προχώρησαν αστυνομικοί μετά από καταγγελία ότι κακοποιούν τα παιδιά τους, ασκώντας τους και σεξουαλική βία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 54χρονος πατέρας κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση στις δύο κόρες του, κατά το χρονικό διάστημα από το 2024 μέχρι και τις 24-12-2025.

Μεσαρά Ηρακλείου: Η καταγγελία έγινε από συγγενικό πρόσωπο

Πρόκειται για μια 15χρονη, αλλά και μια 22χρονη με μέτρια νοητική υστέρηση.

Η καταγγελία φέρεται να έγινε από συγγενικό πρόσωπο, που ανέφερε ότι και από την πλευρά της μητέρας ασκούνταν σωματική βία.

Τα δύο κορίτσια με εισαγγελική παραγγελία παρελήφθησαν από τον μεγαλύτερης ηλικίας αδελφό τους, που διαμένει σε περιοχή του Λασιθίου, ενώ οι δύο κατηγορούμενοι γονείς αναμένεται να οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

