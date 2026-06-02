ΤΡΙΤΗ 02.06.2026 14:50
«Στην αρχή των τραγουδιών»: Παίζοντας και τραγουδώντας τον συνθέτη Νίκο Ξυδάκη – Ζωντανή ηχογράφηση από τον Σταυρό του Νότου (Video)

Μια βραδιά αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη Νίκο Ξυδάκη. Είκοσι χρόνια μετά την κυκλοφορία του, ένα μέρος του κλασικού, πλέον, ρεπερτορίου του ξανά ηχογραφείται.

Ήταν όλοι εκεί για να τιμήσουν τον μεγάλο συνθέτη, να τραγουδήσουν κορυφαίες και διαχρονικές επιτυχίες του και να νιώσουν τη χαρά της μοιρασιάς.

Η συναυλία ηχογραφήθηκε, παρουσία του συνθέτη. Το υλικό αυτό αποτελεί μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τον μουσικό κόσμο, που μας μεταφέρει και μας συνδέει άρρηκτα με το σύμπαν του καλλιτέχνη.

Τα τραγούδια κυκλοφορούν σε βινύλιο και όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες από το OGDOO MUSIC.

Μπορείτε να βρείτε το βινύλιο ΕΔΩ

Σειρά Τραγουδιών

1Σαν μια ταινία

Βιολέτα Ίκαρη
Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

2. Στην αρχή των Τραγουδιών

Κώστας Τριανταφυλλίδης
Στίχοι: Κώστας Γουδής, Νίκος Ξυδάκης

3. Η σφίγγα

Βιολέτα Ίκαρη
Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

4. Ωραία κοιμωμένη

Κώστας Τριανταφυλλίδης
Στίχοι: Θοδωρής Γκόνης

5. Special Hellas

Νίκος Γύρας
Στίχοι: Τάσος Σαμαρτζής

6. Μετανάστης στην αγκάλη σου

Μιχάλης Ατσάλης
Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

7. Τρεις καφέδες

Φωτεινή Βελεσιώτου
Στίχοι: Θοδωρής Γκόνης

8. Το κοτλέ παντελονάκι

Βιολέτα Ίκαρη
Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

9. Το τροχαίο

Νίκος Γύρας
Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

10. Χαβαλεδιάρικο

Κώστας Τριανταφυλλίδης
Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

11. Σουξεδιάρικο

Νίκος Γύρας, Μιχάλης Ατσάλης
Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

12. Οι μάγκες δεν υπάρχουν πια

Φωτεινή Βελέσιωτου
Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

13. Βρέχει στην εθνική οδό

Μιχάλης Ατσάλης
Στίχοι: Μανώλης Ρασούλης

CREDITS

  • Μουσική: Νίκος Ξυδάκης
  • Φωνητικά από την παρέα των: Κώστα Τριανταφυλλίδη, Βιολέτας Ίκαρη, Νίκου Γύρα, Μιχάλη Ατσάλη
  • Ενορχήστρωση: Άρης Κονιδάρης, Νίκος Γύρας, Μιχάλης Ατσάλης
  • Έπαιξαν: Νίκος Γύρας – Μπουζούκι, Λαούτο, Ούτι, Μιχάλης Ατσάλης – Ακουστική κιθάρα, Μιχάλης Δάρμας – Μπάσο, Άρης Κονιδάρης – Πιάνο, Κλασική κιθάρα, Ορφέας Σιέρρας – Τύμπανα
  • Ηχοληψία, τεχνική επεξεργασία, μίξεις, mastering: Κώστας Κυριακίδης
  • Διεύθυνση παραγωγής: Δημήτρης Καρράς για το Ogdoo Music  / Παραγωγή:  Ogdoo Music Group
  • Εικαστικό & σχεδιασμός έκδοσης: Ελένη Άννινου

