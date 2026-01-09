Ιωάννινα: Σφοδρή χιονόπτωση μέσα στη πόλη 

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Χιονίζει από τα ξημερώματα σε όλες τις περιοχές στο Νομό Ιωαννίνων και στα ορεινά της Άρτας. Το πρωί ξεκίνησε έντονη χιονόπτωση μάλιστα και μέσα στη πόλη των Ιωαννίνων.
Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου με 28 μηχανήματα επιχειρεί να κρατήσει όλους τους δρόμους καθαρούς και ασφαλείς.
Παράλληλα και οι δήμοι επιχειρούν ώστε η πρόσβαση στα χωριά να γίνεται χωρίς προβλήματα.
Από την Αστυνομία και την Πολιτική Προστασία συνιστάται στους οδηγούς να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες, ενώ στα διόδια του Μαλακασίου μετά το Μέτσοβο η Τροχαία Ιωαννίνων δίνει οδηγίες στα αυτοκίνητα που κινούνται στην Εγνατία Οδό.
Διαβάστε επίσης:
Φρίκη για 23χρονη στη Θεσσαλονίκη: Ο πρώην σύντροφός της τη βίασε, την κλείδωσε στο σπίτι του και την απειλούσε με revenge porn
Πάνος Ρούτσι: H Καρυστιανού να παραιτηθεί από πρόεδρος του συλλόγου για τα Τέμπη – Έδωσα αγώνα για το παιδί μου, όχι για κόμματα
Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας – Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.