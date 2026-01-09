search
09.01.2026
09.01.2026 12:22

Ιωάννινα: Σφοδρή χιονόπτωση μέσα στη πόλη 

09.01.2026 12:22
Χιονίζει από τα ξημερώματα σε όλες τις περιοχές στο Νομό Ιωαννίνων και στα ορεινά της Άρτας. Το πρωί ξεκίνησε έντονη χιονόπτωση μάλιστα και μέσα στη πόλη των Ιωαννίνων.

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου με 28 μηχανήματα επιχειρεί να κρατήσει όλους τους δρόμους καθαρούς και ασφαλείς.

Παράλληλα και οι δήμοι επιχειρούν ώστε η πρόσβαση στα χωριά να γίνεται χωρίς προβλήματα.

Από την Αστυνομία και την Πολιτική Προστασία συνιστάται στους οδηγούς να είναι εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές  αλυσίδες, ενώ στα διόδια του Μαλακασίου μετά το Μέτσοβο η Τροχαία Ιωαννίνων δίνει οδηγίες στα αυτοκίνητα που κινούνται στην Εγνατία Οδό.

