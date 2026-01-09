search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 14:57
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 14:16

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τρακτέρ στο Σύνταγμα, διάλογος στο Μαξίμου την ερχόμενη Τρίτη

09.01.2026 14:16
agrotika bloka

Ανοιχτό το ενδεχόμενο οι αγρότες που κινητοποιούνται εδώ και πάνω από ένα μήνα να «κατέβουν» με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα την ερχόμενη Τρίτη, για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αφήνουν εκπρόσωποί τους.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «αύριο το μεσημέρι θα γίνει η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας, θα πέσει σίγουρα στο τραπέζι η πρόταση ώστε την ώρα που θα μιλάει η αντιπροσωπεία μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου να υπάρχουν αγρότες και τρακτέρ στην πλατεία Συντάγματος και απ’ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου».

Ο ίδιος τόνισε ότι «είχαμε πει από την αρχή ότι αν η κυβέρνηση τοποθετηθεί και κάνει κάποιες εξαγγελίες πάνω σε αυτά τα αιτήματα που είχαμε αποστείλει, έτσι ώστε να έχουμε μια βάση διαλόγου, είχαμε ανοιχτοί από εκεί και πέρα να προσφύγουμε στο διάλογο. Αυτό εφαρμόζουμε τώρα πανελλαδικά συντονισμένοι, εφόσον μπήκε ένα πλαίσιο διαλόγου και έχουμε κάτι πάνω στα αιτήματα για να συζητήσουμε, ασχέτως αν αυτές οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν μας ικανοποιούν, είμαστε πρόθυμοι να πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου και εκεί να δώσουμε αγώνα έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε για τον πρωτογενή τομέα και φυσικά να ακούσουμε και τις απαντήσεις της κυβέρνησης στα υπόλοιπα αιτήματα που δεν έχουμε κάποιες εξαγγελίες».

Επίσης, άσκησε κριτική στη στάση της κυβέρνησης για τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur, υπογραμμίζοντας ότι «η στάση της κυβέρνησης δεν είναι καθαρή, δηλαδή ο Μακρόν είπε ότι δεν θα ψηφίσω τη συμφωνία, ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν έχει κάνει κάτι ανάλογο. Έπρεπε ο κ. Μητσοτάκης να έχει συνταχτεί με τον Γάλλο πρόεδρο και με την κ. Μελόνι και με τους Πολωνούς, έπρεπε να το είχε κάνει ήδη αλλά θέλουμε να τον πείσουμε μέσω της επιχειρηματολογίας μας ότι δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να βάλει ταφόπλακα στους ανθρώπους του Πρωτογενή τομέα υπογράφοντας αυτή τη συμφωνία».

Διαβάστε επίσης

Σχηματίστηκε δικογραφία για τους αγρότες που μπήκαν ξαφνικά με τρακτέρ στη Νεμέα, και έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς (video)

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα 56χρονης Καναδής βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο (photos)

Σοκ στη Πιερία: Αυτοκτόνησε κτηνοτρόφος αφού θανατώθηκε το κοπάδι του λόγω ευλογιάς – Θωμάς Μόσχος: Βασικό αίτημα ο εμβολιασμός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
krotos-1
ADVERTORIAL

(κρότος) του Σπύρου Αναστασίνη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 16 Ιανουαρίου 2026

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

Ισοπαλία τηλεθέασης το 2025 μεταξύ Mega και Alpha

jennifer-lawrence_emma-stone_0901_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Η… χιουμοριστική «κόντρα» της Jennifer Lawrence με την Emma Stone με αφορμή τις υποψηφιότητες των Actor Awards

mitsotakis_sinanis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον δήμαρχο Αγίου Ευστράτιου

paparizou-zacharatos-nox-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θριαμβευτική πρεμιέρα για Τάκη Ζαχαράτο και Έλενα Παπαρίζου στο NOX

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ Καρυστιανού  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 14:57
krotos-1
ADVERTORIAL

(κρότος) του Σπύρου Αναστασίνη στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης από 16 Ιανουαρίου 2026

tiletheasi_0909_1460-820_new
MEDIA

Ισοπαλία τηλεθέασης το 2025 μεταξύ Mega και Alpha

jennifer-lawrence_emma-stone_0901_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Η… χιουμοριστική «κόντρα» της Jennifer Lawrence με την Emma Stone με αφορμή τις υποψηφιότητες των Actor Awards

1 / 3