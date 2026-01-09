Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τρακτέρ στο Σύνταγμα, διάλογος στο Μαξίμου την ερχόμενη Τρίτη

Ανοιχτό το ενδεχόμενο οι αγρότες που κινητοποιούνται εδώ και πάνω από ένα μήνα να «κατέβουν» με τα τρακτέρ τους στην Αθήνα την ερχόμενη Τρίτη, για τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό, αφήνουν εκπρόσωποί τους.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «αύριο το μεσημέρι θα γίνει η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στη Νίκαια της Λάρισας, θα πέσει σίγουρα στο τραπέζι η πρόταση ώστε την ώρα που θα μιλάει η αντιπροσωπεία μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου να υπάρχουν αγρότες και τρακτέρ στην πλατεία Συντάγματος και απ’ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου».

Ο ίδιος τόνισε ότι «είχαμε πει από την αρχή ότι αν η κυβέρνηση τοποθετηθεί και κάνει κάποιες εξαγγελίες πάνω σε αυτά τα αιτήματα που είχαμε αποστείλει, έτσι ώστε να έχουμε μια βάση διαλόγου, είχαμε ανοιχτοί από εκεί και πέρα να προσφύγουμε στο διάλογο. Αυτό εφαρμόζουμε τώρα πανελλαδικά συντονισμένοι, εφόσον μπήκε ένα πλαίσιο διαλόγου και έχουμε κάτι πάνω στα αιτήματα για να συζητήσουμε, ασχέτως αν αυτές οι εξαγγελίες της κυβέρνησης δεν μας ικανοποιούν, είμαστε πρόθυμοι να πάμε στο Μέγαρο Μαξίμου και εκεί να δώσουμε αγώνα έτσι ώστε να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε ό,τι μπορούμε για τον πρωτογενή τομέα και φυσικά να ακούσουμε και τις απαντήσεις της κυβέρνησης στα υπόλοιπα αιτήματα που δεν έχουμε κάποιες εξαγγελίες».

Επίσης, άσκησε κριτική στη στάση της κυβέρνησης για τη συμφωνία ΕΕ – Mercosur, υπογραμμίζοντας ότι «η στάση της κυβέρνησης δεν είναι καθαρή, δηλαδή ο Μακρόν είπε ότι δεν θα ψηφίσω τη συμφωνία, ο Κυρ. Μητσοτάκης δεν έχει κάνει κάτι ανάλογο. Έπρεπε ο κ. Μητσοτάκης να έχει συνταχτεί με τον Γάλλο πρόεδρο και με την κ. Μελόνι και με τους Πολωνούς, έπρεπε να το είχε κάνει ήδη αλλά θέλουμε να τον πείσουμε μέσω της επιχειρηματολογίας μας ότι δεν μπορεί ο Πρωθυπουργός να βάλει ταφόπλακα στους ανθρώπους του Πρωτογενή τομέα υπογράφοντας αυτή τη συμφωνία».

