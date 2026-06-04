Δημήτρης Κόκοτας: «Ντρέπομαι για αυτά που γράφονται – Δεν σέβονται τίποτα» λέει η αδερφή του (Video)

Την έντονη ενόχλησή της αναφορικά με δημοσιεύματα για την κατάσταση υγείας του Δημήτρη Κόκοτα εξέφρασε η αδερφή του, κάνοντας λόγο για ψευδείς αναφορές και έλλειψη σεβασμού προς την οικογένεια.

Σε δηλώσεις της στο Πρωινό, η Έλλη Κόκοτα εξέφρασε την αγανάκτησή της για τα εν λόγω δημοσιεύματα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο αδερφός της παραμένει στην ίδια κατάσταση, δίνοντας καθημερινά τον αγώνα του στο «Γ. Γεννηματάς» όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

«Αυτά όλα είναι ψέματα και ντρέπομαι γι’ αυτά που γράφονται. Δεν σέβονται οικογένειες, δεν σέβονται τίποτα, για ένα κλικ όλα και τίποτα άλλο. Είναι στην ίδια κατάσταση ο Δημήτρης, δίνει τον αγώνα του, δίνει τη μάχη του και προχωράμε και περιμένουμε. Όλα είναι δύσκολα για όλους μας, πιστέψτε με». Πηγαίνω τον βλέπω και φεύγω. Είναι όπως τα ξέρετε. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Σβήνω τα sites από το κινητό μου, τα μπλοκάρω. Εσάς δεν θα σας θύμωνε αν έγραφαν για τον αδελφό σας; Με θυμώνει. Κάθε φορά το ίδιο γίνεται. Δεν μπορεί να αρρωστήσει ένας άνθρωπος, δυστυχώς, αυτοί είμαστε» τόνισε.

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά λόγω των ψευδών δημοσιευμάτων, τόνισε ότι προτεραιότητα στην παρούσα φάση είναι να γίνει καλά ο αδερφός της.

«Αυτό δεν το συζητάμε τώρα. Να γίνει καλά με το καλό και θα δούμε τι θα κάνουμε. Εύχομαι να γίνει γρήγορα καλά και να γυρίσει στους αγαπημένους του» είπε χαρακτηριστικά.

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