«Σκάστε και βράστε στο ζουμί σας» – Ξεσπά η Ιωάννα Τούνη για τα αρνητικά σχόλια μετά την εμφάνισή της στις Κάννες (Video)

Τη δική της απάντηση στα αρνητικά σχόλια που προκάλεσε η εμφάνισή της στις Κάννες έδωσε η Ιωάννα Τούνη, ξεκαθαρίζοντας ότι αν και είχε τα χρήματα να το κάνει, ωστόσο, δεν πλήρωσε για να βρεθεί εκεί, καθώς δέχθηκε πρόσκληση.

Μέσα από ένα βίντεο στα social media, η influencer ξέσπασε κατά εκείνων που τη σχολίασαν αρνητικά, αποκαλύπτοντας το παρασκήνιο πίσω από την εμφάνισή της στο κόκκινο χαλί, αλλά και την ιστορία για την αγορά της υπερπολυτελούς μπλε τουαλέτας που επέλεξε να φορέσει…

«Δεν έχω δώσει ευρώ να πάω στις Κάννες»

«Μου πετάγονται βίντεο που ο κόσμος σχολιάζει με βεβαιότητα ότι εγώ πήγα στις Κάννες και πλήρωσα. Δεν έχω δώσει ευρώ να πάω στις Κάννες. Για την ακρίβεια έχω δώσει για να πάω στο αεροδρόμιο στη Νίκαια. Φυσικά ήθελα να πάω και πολλοί θα ήθελαν. Ήμουν το χειμώνα στο Λονδίνο μαζί με το αγόρι μου και πίναμε καφεδάκι μαζί με τον φίλο μου τον Άλεξ, ο οποίος τα τελευταία πολλά χρόνια μένει, σπουδάζει, δραστηριοποιείται πλέον μόνιμα στο Λονδίνο και του έλεγα τα δικά μου τα τρελά. Πριν κάτι μήνες είχα παντρέψει την κολλητή μου τη Στέλλα και στους οίκους που πηγαίναμε και ψάχναμε φορέματα είχα δει αυτή τη φορεματάρα την τεράστια την μπλε και λέω “αυτό το φόρεμα θα το πάρω”. Μου λέει “που θα το βάλεις;”. Λέω “άκου Στέλλα, αγόρασε το φόρεμα και η περίσταση θα ακολουθήσει. Θα πάω στις Κάννες”. Με μούντζωσε. Πήρε η Στέλλα τις νυφικάρες της και πήρα εγώ το φόρεμα αυτό το τεράστιο που πλήρωσα στο τελωνείο της Παναγιάς τα μάτια γιατί δεν χωρούσε προφανώς να το κουβαλήσω κάπως. Έλεγα την ιστορία και γελούσα στον φίλο μου τον Άλεξ. Του έλεγα έχω τώρα μια δίφυλλη ντουλάπα με ένα τεράστιο φόρεμα, ε εντάξει κάποια στιγμή λέω μπορεί να πάω στις Κάννες και να το βάλω» είπε αρχικά.

«Σκάστε και βράστε στο ζουμί σας»

Συνεχίζοντας την αφήγησή της, ανέφερε ότι ένας φίλος της που είχε μία γνωριμία στην παραγωγή μεσολάβησε για να δεχτεί πρόταση για το φεστιβάλ.

«Μου λέει “αγάπη, ο φίλος μου είναι παραγωγός στις Κάννες και πηγαίνει τα τελευταία 10 χρόνια κάθε χρόνο”. Και που λέτε φτάνει τώρα ο καιρός για τις Κάννες και πάρα πολύ απλά είχαμε πρόσκληση εσωτερικά από τις Κάννες, χωρίς να χρειάζεται να πάω με κάποια εταιρία, όπως είδα και άλλες Ελληνίδες πολλές, δεν χρειάστηκε να έχω κάποιον χορηγό, δεν χρειάστηκε να έχω κάποια εταιρία γιατί με κάλεσαν από τις Κάννες. Οπότε, το δέχεσαι ή το απορρίπτεις, μπορεί να έχω λεφτά αλλά δεν έδωσα ευρώ για να πάω στις Κάννες και σκάστε και βράστε στο ζουμί σας, αυτά. Τα είπα, ηρέμησα, σχολιάστε ό,τι θέλετε» τόνισε.

«Θίχτηκαν όλοι ξαφνικά εκ μέρους του θεσμού»

«Σόρρυ που θα σου το χαλάσω, εντωμεταξύ κάθε χρόνο πηγαίνουν δεκάδες Έλληνες παντελώς άσχετοι με τον χώρο του κινηματογράφου και δεν είδα κανέναν να θορυβείται τόσο. Πήγα εγώ και ξαφνικά “πως”, “τι” και “γιατί” λες να θιχτήκανε όλοι ξαφνικά εκ μέρους του θεσμού… ή μήπως είναι κάτι άλλο;» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.

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