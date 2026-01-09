search
09.01.2026
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web

09.01.2026 13:20

Σχηματίστηκε δικογραφία για τους αγρότες που μπήκαν ξαφνικά με τρακτέρ στη Νεμέα, και έκαναν επικίνδυνους ελιγμούς (video)

09.01.2026 13:20
agrotes new

Δικογραφία σχηματίστηκε για το περιστατικό με τα τρακτέρ που εισήλθαν στην Εθνική Oδό «Μωρέας», στη Νεμέα, ξαφνικά, πάνω σε στροφή.

Την πληροφορία έκανε γνωστή η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, αναφέροντας ότι τα βασικά πρόσωπα των αγροτών που συμμετείχαν στην ενέργεια αυτή έχουν ταυτοποιηθεί.

Η κυρία Δημογλίδου υπογράμμισε ότι οι αγρότες με τη συγκεκριμένη κίνησή τους έθεσαν σε κίνδυνο τις ζωές των διερχόμενων οδηγών και επιβαινόντων στα οχήματα που περνούσαν από το σημείο εκείνη τη στιγμή, όπως και τις δικές τους ζωές.

Βίντεο που κυκλοφόρησε πριν λίγες ημέρες δείχνει αγρότες να μπαίνουν με τα τρακτέρ τους στην Εθνική από ένα άνοιγμα, ακριβώς μετά από κάποια στροφή του δρόμου, με την ορατότητα να είναι περιορισμένη, και κάποιοι εξ αυτών με σημαίες κινούνταν πεζή εντός του οδοστρώματος ανάμεσα στα οχήματα προσπαθώντας να τα προειδοποιήσουν για τα τρακτέρ και να επιβραδύνουν.

Η κυρία Δημογλίδου μίλησε για παράνομες ενέργειες, τη στιγμή μάλιστα που στην ίδια περιοχή υπήρχε και άλλο μπλόκο, ενώ τόνισε πως σε καμία άλλη περιοχή της χώρας δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο.

«Έχουν ταυτοποιηθεί τα βασικά πρόσωπα, η βασική διαδικασία είναι σε εξέλιξη», πρόσθεσε.

09.01.2026
