search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 14:43
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 13:04

Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα 56χρονης Καναδής βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο (photos)

09.01.2026 13:04
heraklion_new

Συναγερμός έχει σημάνει από χθες (8/1) στις αρχές του Ηρακλείου, καθώς ένας περαστικός εντόπισε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, το πτώμα μιας γυναίκας και άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το πτώμα φέρεται να ανήκει σε 56χρονη που ήταν υπήκοος Καναδά και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχε δηλωθεί αγνοούμενη και δεν υπήρχαν στοιχεία για ποινικό παρελθόν.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι η περιοχή μύριζε άσχημα από την Πρωτοχρονιά, όμως κανείς δεν είχε αντιληφθεί κάτι στο ερειπωμένο οίκημα έως χθες.

«Υπάρχουν αρκετά εγκαταλελειμμένα κτίρια στη γειτονιά», λένε κάτοικοι της περιοχής, «και τελευταία βλέπουμε ολοένα και περισσότερα άτομα να μπαίνουν μέσα και να περνούν εκεί τη νύχτα».

Την προανάκριση διενεργεί το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου της γυναίκας.

Διαβάστε επίσης:

Σοκ στη Πιερία: Αυτοκτόνησε κτηνοτρόφος αφού θανατώθηκε το κοπάδι του λόγω ευλογιάς

Μετρό: Αλλαγές στα δρομολόγια μέχρι τις 21 Φεβρουαρίου – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν πριν τις 22:00

Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με σοβαρό τραυματισμό αστυνομικού από κρατούμενο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_sinanis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον δήμαρχο Αγίου Ευστράτιου

paparizou-zacharatos-nox-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θριαμβευτική πρεμιέρα για Τάκη Ζαχαράτο και Έλενα Παπαρίζου στο NOX

Ρυτίδες: Τι πρέπει να κάνεις για να τις δεις να... εξαφανίζονται! - Media
ΥΓΕΙΑ

Ποιο είναι το σημάδι του προσώπου που δείχνει ότι θα πάθετε άνοια

agrotika bloka
ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Τρακτέρ στο Σύνταγμα, διάλογος στο Μαξίμου την ερχόμενη Τρίτη

parastasi-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

«Ο Κόσμος Είναι Ένας»: Ο Κωνσταντίνος Βήτα «συνομιλεί» με το ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ υπέρ Καρυστιανού  

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 14:43
mitsotakis_sinanis
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το τηλεφώνημα Μητσοτάκη στον δήμαρχο Αγίου Ευστράτιου

paparizou-zacharatos-nox-new
ΜΟΥΣΙΚΗ

Θριαμβευτική πρεμιέρα για Τάκη Ζαχαράτο και Έλενα Παπαρίζου στο NOX

Ρυτίδες: Τι πρέπει να κάνεις για να τις δεις να... εξαφανίζονται! - Media
ΥΓΕΙΑ

Ποιο είναι το σημάδι του προσώπου που δείχνει ότι θα πάθετε άνοια

1 / 3