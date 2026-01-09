Θρίλερ στο Ηράκλειο: Πτώμα 56χρονης Καναδής βρέθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο (photos)

Συναγερμός έχει σημάνει από χθες (8/1) στις αρχές του Ηρακλείου, καθώς ένας περαστικός εντόπισε σε κατάσταση προχωρημένης σήψης σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, το πτώμα μιας γυναίκας και άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το πτώμα φέρεται να ανήκει σε 56χρονη που ήταν υπήκοος Καναδά και οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν είχε δηλωθεί αγνοούμενη και δεν υπήρχαν στοιχεία για ποινικό παρελθόν.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι κάτοικοι αναφέρουν ότι η περιοχή μύριζε άσχημα από την Πρωτοχρονιά, όμως κανείς δεν είχε αντιληφθεί κάτι στο ερειπωμένο οίκημα έως χθες.

«Υπάρχουν αρκετά εγκαταλελειμμένα κτίρια στη γειτονιά», λένε κάτοικοι της περιοχής, «και τελευταία βλέπουμε ολοένα και περισσότερα άτομα να μπαίνουν μέσα και να περνούν εκεί τη νύχτα».

Την προανάκριση διενεργεί το Α’ Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που θα ρίξουν φως στα αίτια θανάτου της γυναίκας.

