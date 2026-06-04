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04.06.2026 11:31

Αποκαλύψεις από τον σωματοφύλακα του Μάικλ Τζάκσον: Η κόρη του τον έσωσε από τον θάνατο το 2003, έπαιρνε χάπια για την αϋπνία

04.06.2026 11:31
michael_jackson

Σε αποκαλύψεις σχετικά με ένα άγνωστο περιστατικό που σημειώθηκε το 2003 και φέρεται να έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον, προχώρησε ο πρώην σωματοφύλακάς του, Ματ Φίντες. 

Σύμφωνα με τον ίδιο, η παρέμβαση της κόρης του κορυφαίου καλλιτέχνη, Πάρις Τζάκσον, αποδείχθηκε σωτήρια για τη ζωή του.

«Ο Μάικλ παραλίγο να πεθάνει το 2003» ανέφερε χαρακτηριστικά. «Ένας γιατρός του χορήγησε ένα φάρμακο και ο Μάικλ μετά βίας ανέπνεε. Η Πάρις ήταν αυτή που μας το επισήμανε. Έτρεξαν αμέσως για να τον επαναφέρουν, καθώς ο ίδιος δεν ήθελε να καλέσουν ασθενοφόρο, γνωρίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα γινόταν παγκόσμια είδηση» πρόσθεσε.

Οι λεπτομέρειες του συμβάντος ήρθαν στο φως κατά τη διάρκεια πρόσφατου επεισοδίου του podcast «The Art of Dialogue», σύμφωνα με το OK! Magazine. Ο Φίντες, ο οποίος ανήκε στην προσωπική ασφάλεια του «βασιλιά της ποπ» από το 1999 έως το 2009, περιέγραψε τα όσα εκτυλίχθηκαν στο παρασκήνιο κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου.

Η υπερβολική δόση χαπιών για την αϋπνία

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στη μακροχρόνια μάχη του Τζάκσον με την αϋπνία, υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση επιδεινώθηκε τα τελευταία χρόνια της ζωής του, καθώς βρισκόταν αντιμέτωπος με δικαστικές διαμάχες, δημόσιες κατηγορίες και έντονη ψυχολογική πίεση.

Όπως είπε, συχνά του ζητούσε να βρει σκευάσματα για τον ύπνο που διατίθενται χωρίς ιατρική συνταγή. Ωστόσο, ο ίδιος ανησυχούσε για την ποσότητα που κατανάλωνε ο τραγουδιστής, η οποία ξεπερνούσε κατά πολύ την συνιστώμενη δόση.

«Μπήκα στο δωμάτιό του και σοκαρίστηκα. Τα έπινε το ένα μετά το άλλο» θυμάται ο Φίντες.

«Του είπα: «Όπα, Μάικ, νομίζω ότι πρέπει να πάρεις μόνο δύο κουταλάκια των πέντε ml από αυτό». Εκείνος όμως απάντησε: “Όχι, πρέπει να το πάρω όλο. Δεν πρόκειται να κοιμηθώ. Έχω ένα σημαντικό ραντεβού το πρωί. Έρχονται άνθρωποι αεροπορικώς για να με δουν”».

Kαι κατέληξε: «Tελικά δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Ήπιε δύο μπουκάλια από αυτό και δύο ώρες αργότερα ήταν ακόμα όρθιος. Έμεινε ξύπνιος όλη τη νύχτα» ισχυρίστηκε ο Φίντες.

Ο κορυφαίος σταρ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 50 ετών, στις 25 Ιουνίου 2009, μόλις λίγες εβδομάδες πριν τη μεγάλη του επιστροφή στη σκηνή. Ο θάνατός του σημειώθηκε ενώ πραγματοποιούσε εντατικές πρόβες για την σειρά συναυλιών του στην O2 Arena του Λονδίνου.

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 12:35
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