Καλπάκι Ιωαννίνων: Απελπισμένοι οι ιδιοκτήτες της μονάδας με τα 40.000 νεκρά κοτόπουλα από ανεμοστρόβιλο – «Από αυτά ζούσαμε»

Είδαν την περιουσία τους και μοναδικό μέσο του εισοδήματός τους να καταστρέφεται μέσα σε λίγα λεπτά. Ο λόγος για τους ιδιοκτήτες της πτηνοτροφικής μονάδας στο Καλπάκι Ιωαννίνων που καταστράφηκε από ανεμοστρόβιλο, οι οποίοι είναι πλέον σε απόγνωση.

Τουλάχιστον 40.000 κοτόπουλα είναι νεκρά και η εικόνα της μονάδας θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. «Δεν έχουμε τίποτα άλλο, από αυτά ζούσαμε» δήλωσε η σύζυγος του ιδιοκτήτη.

«Είμαστε 45 χρόνια που έχουμε πτηνοτροφεία. Αυτό το πράγμα ποτέ… Όποιος μπορεί ας βοηθήσει γιατί ο γιος μου έχει μικρά παιδιά. Τι να πω… Δεν έχουμε τίποτα άλλο, από αυτά ζούσαμε» δήλωσε η σύζυγος του ιδιοκτήτη της πτηνοτροφικής μονάδας, Ντίνα Μάστορα στο MEGA. «Τι νιώθω; Καταστροφή. Κάτι έχει φύγει από μέσα μου. Άμα είσαι 45 χρόνια σε μία δουλειά και έρθει μισή ώρα και στα πήρε από τα χέρια, τελείωσε…», συμπλήρωσε. «Μια ζωή κόπος εγώ με τον άνδρα μου, ήρθε και ο γιος μετά», ανέφερε.



Ο ανεμοστρόβιλος χτύπησε την πτηνοτροφική μονάδα περί τις 20:00 την Τετάρτη (7/1), σύμφωνα με την κυρία Μάστορα. «20:30 ήμασταν εδώ, ήταν καταστροφή», ανέφερε.



«Αυτό το πράγμα δεν έχει ξανασυμβεί. Είναι απίστευτη καταστροφή», είπε από την πλευρά του συγγενής των ιδιοκτητών ενώ υπάλληλος συνεργείου ανέφερε: «δεν έχουμε ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο, είναι η πρώτη φορά και είναι μεγάλη καταστροφή».





«Αν δεν γίνει κάτι από την κυβέρνηση ειλικρινά λέω θα βάλω φωτιά στο Καλπάκι»

Ο ανιψιός του ιδιοκτήτη, Κώστας Μάστορας, συγκινημένος μίλησε στο MEGA και είπε πως αν ο ανεμοστρόβιλος χτυπούσε εν ώρα εργασίας «θα θρηνούσαμε, κηδείες». «Κόποι μιας ζωής… Αν αυτοί οι άνθρωποι, δεν δικαιωθούν… Ο θείος μου καταστράφηκε. Αν δεν γίνει κάτι από την κυβέρνηση ειλικρινά λέω θα βάλω φωτιά στο Καλπάκι» είπε ο κ. Μάστορας.

«Είναι κοτόπουλα 35-40 μέρες πριν φύγουν για να φάει ο κόσμος», είπε ο κ. Μάστορας κάνοντας αναφορά σε εταιρεία με την οποία υπήρχε συνεργασία. «Δεν υπάρχει τέτοια ζημιά. Είμαι τόσο στεναχωρημένος για την περιουσία του θείου μου», δήλωσε. Σύμφωνα με τον ίδιο, στο πτηνοτροφείο έχει μεταβεί η κτηνιατρική υπηρεσία προκειμένου να γίνει ταφή.



«Τώρα μιλάμε για 500.000 ευρώ. Αν το κράτος είναι κράτος να βοηθήσει τον κόσμο. Σας παρακαλώ και στον Μητσοτάκη και στον Ανδρουλάκη, εδώ στα Γιάννενα οι πτηνοτροφικές μονάδες έμειναν, οι κτηνοτροφικές τελείωσαν. Σας παρακαλώ κάντε κάτι», κατέληξε.

