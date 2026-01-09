search
09.01.2026 18:56

Πλακιάς για κόμμα Καρυστιανού: «Τη γλείφει ό,τι άστεγο πολιτικά μπας και τους πάρει στο κόμμα»

09.01.2026 18:56
nikos-plakias

Την αντίθεση του στο κόμμα Καρυστιανού εξέφρασε ξανά ο Νίκος Πλακιάς, λέγοντας ότι την περιτριγυρίζουν πρόσωπα που έχουν περιθωριοποιηθεί.

Ο πατέρας των δίδυμων κοριτσιών που σκοτώθηκαν στα Τέμπη, σχολιάζοντας τα υποστηρικτικές αναρτήσεις του Γιώργου Κύρτσου για την Μαρία Καρυστιανού, είπε «Ποιος Κύρτσος; που τον θυμήθηκες αυτόν ;Άλλος ένας γυρολόγος της πολιτικής που ψάχνει στέγη στο κίνημα της Μαρίας».

«Από ότι βλέπεις ό,τι είναι άστεγο πολιτικά και στο περιθώριο γλείφουν την Μαρία μπας και τους πάρει στο κόμμα», πρόσθεσε όλο νόημα.

Τέλος ο Νίκος Πλακίας εκτίμησε ότι τα πρόσωπα που την περιβάλλουν δεν θα φέρουν την κάθαρση. «Κοίταξε όλα τα ονόματα που την περιβάλλουν και την στηρίζουν. Ο ένας χειρότερος από τον άλλο. Πολιτικοί απαρχαιωμένοι και πεταμένοι στο περιθώριο από τα πρώην κόμματα τους. Αυτό είναι το καινούριο και τα άφθαρτο και η κάθαρση αγαπητέ».

