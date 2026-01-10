Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 18χρονος, δύο 31χρονοι και 52χρονη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

Σε τέσσερις συλλήψεις για τροχονομικές παραβάσεις προχώρησαν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων που διενεργούνται για τη διευκόλυνση και την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, στο προηγούμενο 24ωρο συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης μία 52χρονη και δύο 31χρονοι, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο κέντρο της πόλης να οδηγούν ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Ο ένας 31χρονος μάλιστα είχε προηγουμένως εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη και προκαλώντας ζημιές σε τέσσερα οχήματα, όπως διαπιστώθηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Επίσης, συνελήφθη ένας 18χρονος, στην περιοχή της Πυλαίας, ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο πραγματοποιώντας συνεχείς ελιγμούς προς επίδειξη ικανοτήτων με κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος, όπως διαπιστώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία, οι έλεγχοι για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την αντιμετώπιση επικίνδυνης οδήγησης θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

