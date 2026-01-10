search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 16:19
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.01.2026 15:28

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθησαν 18χρονος, δύο 31χρονοι και 52χρονη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

10.01.2026 15:28
odigisi-alkool

Σε τέσσερις συλλήψεις για τροχονομικές παραβάσεις προχώρησαν αστυνομικοί Υπηρεσιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συστηματικών ελέγχων που διενεργούνται για τη διευκόλυνση και την ασφάλεια των χρηστών του οδικού δικτύου, την τήρηση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σημερινή σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας, στο προηγούμενο 24ωρο συνελήφθησαν από αστυνομικούς της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης μία 52χρονη και δύο 31χρονοι, οι οποίοι εντοπίστηκαν στο κέντρο της πόλης να οδηγούν ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα υπό την επήρεια οινοπνεύματος. Ο ένας 31χρονος μάλιστα είχε προηγουμένως εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα με υλικές ζημιές, παραβιάζοντας ερυθρό σηματοδότη και προκαλώντας ζημιές σε τέσσερα οχήματα, όπως διαπιστώθηκε από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Επίσης, συνελήφθη ένας 18χρονος, στην περιοχή της Πυλαίας, ο οποίος οδηγούσε επικίνδυνα ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο πραγματοποιώντας συνεχείς ελιγμούς προς επίδειξη ικανοτήτων με κίνδυνο πρόκλησης ατυχήματος, όπως διαπιστώθηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Όπως τονίζει στην ανακοίνωσή της η αστυνομία, οι έλεγχοι για την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και την αντιμετώπιση επικίνδυνης οδήγησης θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Διαβάστε επίσης:

Πυροσβεστικό Σώμα: Έξι υποχρεωτικές αποστρατείες ανωτάτων στελεχών λόγω 35ετίας

Επίθεση Καρυστιανού στην κυβέρνηση για mercosur, νομοσχέδιο Δένδια – Η αιχμή στην αντιπολίτευση για το άρθρο 86

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 35χρονου τον οποίο αναζητούσε η INTERPOL για ανθρωποκτονία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agrotes_nikaia_main
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Νέες συνελεύσεις μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αποφάσισαν οι αγρότες – Δεν φεύγουν τα τρακτέρ από τους δρόμους

serres-anilikos
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Η καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο

EMAK
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς συνέβη η τραγωδία με τον 27χρονο κυνηγό που έπεσε σε χαράδρα 30 μέτρων

Busfield
ΚΟΣΜΟΣ

Timothy Busfield: Σύλληψη στον ηθοποιό για για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού

tanker petrelaio 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Επέστρεψαν τουλάχιστον 4 πρώην «σκιώδη» τάνκερ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

da vinci
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Επιστήμονες λένε ότι εντόπισαν πιθανά ίχνη DNA του Λεονάρντο ντα Βίντσι σε έργο τέχνης

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

laiki-agora
ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία επ’ αόριστον στις λαϊκές αγορές από σήμερα

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.01.2026 16:16
agrotes_nikaia_main
ΕΛΛΑΔΑ

Νίκαια: Νέες συνελεύσεις μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό αποφάσισαν οι αγρότες – Δεν φεύγουν τα τρακτέρ από τους δρόμους

serres-anilikos
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Η καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» για τον 16χρονο που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 17χρονο

EMAK
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς συνέβη η τραγωδία με τον 27χρονο κυνηγό που έπεσε σε χαράδρα 30 μέτρων

1 / 3