Επίθεση Καρυστιανού στην κυβέρνηση για mercosur, νομοσχέδιο Δένδια – Η αιχμή στην αντιπολίτευση για το άρθρο 86

Νέα επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη συμφωνία της mercosur που «δίνει το “τελειωτικό χτύπημα” στον αγροτικό κόσμο», αλλά και το νομοσχέδιο Δένδια, εξαπέλυσε η Μαρία Καρυστιανού μέσω ανάρτησής της στο Facebook το μεσημέρι του Σαββάτου.

Αναφερόμενη σε «Σύνταγμα σε κατάσταση πολιορκίας», η Μαρία Καρυστιανού κάνει λόγο για μια εικόνα γενικευμένης θεσμικής εκτροπής, κάνοντας λόγο για αφανισμό του πρωτογενούς τομέα, απαξίωση των θεσμών και σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία.

Στην ανάρτηση, ασκεί επίσης σκληρή κριτική στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κάνοντας λόγο για «επικίνδυνο σκάνδαλο» και για μετατροπή του εθνικού καθήκοντος άμυνας σε «ξεπούλημα».

Στρεφόμενη κατά πάντων, καταγγέλλει ακόμη πρωτοφανή σύμπλευση κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, όχι –όπως αναφέρει– για το κοινό καλό, αλλά απέναντι σε πολίτες και σε ένα κίνημα που, όπως τονίζει, μάχεται κατά της διαφθοράς.

Η Μαρία Καρυστιανού εκφράζει, ακόμη, την αγανάκτησή της για τη στάση της αντιπολίτευσης, σημειώνοντας ότι ενώ στο παρελθόν επικαλούνταν ιδεολογικές διαφορές για να μη στηρίξει αιτήματα πολιτών, σήμερα οι διαφορές αυτές παραμερίζονται όταν διακυβεύονται θέσεις εξουσίας.

Απευθύνοντας κάλεσμα για άμεση αναθεώρηση του Συντάγματος, ζητά συγκεκριμένες θεσμικές αλλαγές, απαιτώντας, μεταξύ άλλων, την κατάργηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, την κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας και κάθε μορφής ακαταδίωκτου και την πλήρη ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης, με αποδέσμευση της ηγεσίας της από τον διορισμό της από την εκάστοτε κυβέρνηση.

Ολόκληρη η ανάρτηση:

Το Σύνταγμα σε Κατάσταση Πολιορκίας!

Από τον Αφανισμό του Πρωτογενούς Τομέα έως την πλήρη Απαξίωση του Πολίτη, η καταστροφική διαπλοκή ρουφάει τη ζωή και το ΟΞΥΓΟΝΟ μας.

Τα παραδείγματα αναρίθμητα. Το Σύνταγμα της χώρας έχει μετατραπεί σε «κουρελόχαρτο».

Παράλληλα, με την υπογραφή του Πρωθυπουργού στην κατάπτυστη συμφωνία EU-Mercosur, δίδεται το τελειωτικό χτύπημα στον αγροτικό κόσμο.

Ο πρωτογενής τομέας οδηγείται σε αφανισμό και η διατροφική ασφάλεια των παιδιών μας τίθεται σε άμεσο κίνδυνο.

Και όλα αυτά, με το πρόσχημα ανταλλάγματος από εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων και αυτοκινήτων – λες και η Ελλάδα είναι παγκόσμια βιομηχανική υπερδύναμη.

Την ίδια στιγμή, το νομοσχέδιο Δένδια για τις Ένοπλες Δυνάμεις έρχεται να συμπληρώσει το κάδρο της θεσμικής εκτροπής. Χωρίς ίχνος ντροπής, το εθνικό καθήκον του «ἀμύνεσθαι περὶ πάτρης», μετατρέπεται σε ξεπούλημα και μάλιστα «πωλείται όπως είναι επιπλωμένο». Πρόκειται για άκρως επικίνδυνο σκάνδαλο που στρέφεται ευθέως κατά των συμφερόντων της κοινωνίας και της χώρας.

Και μέσα σε όλα αυτά τα έκτροπα, σε πλήρη Σύμπνοια όλα τα πλοκάμια της Διαπλοκής. Και τα μεν και τα δε.

Για πρώτη φορά στη μεταπολιτευτική ιστορία, παρατηρούμε Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση να λειτουργούν ως «μια γροθιά». Όχι όμως για το κοινό καλό, αλλά απέναντι σε έναν πολίτη, σε μια μάνα και σε ένα κίνημα πολιτών που μάχεται κατά της διαφθοράς.

Είναι εξοργιστικό:

Όταν ζητούσαμε από την Αντιπολίτευση να συσπειρωθεί και να στηρίξει τα αιτήματα μας στη Βουλή, επικαλούνταν το «ιδεολογικά αδύνατο» της σύμπραξης. Φαίνεται, όμως, πως όταν διακυβεύονται οι θέσεις εξουσίας, οι κατ’ επίφαση διαφορετικές “ιδεολογίες” παραμερίζονται επιδεικτικά.

Αποδεικνύεται ότι όλα είναι ένα καλοστημένο θέατρο με μοναδικό σκοπό την εναλλαγή προσώπων στην εξουσία και τη διατήρηση της διαπλοκής, πάντα σε βάρος του συνθλιβόμενου από τα πλοκάμια της πολίτη.

Επειδή όμως «ουδέν κακό αμιγές καλού», αυτή η πρωτοφανής συσπείρωση του πολιτικού κατεστημένου προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία. Τώρα που είστε όλοι ΜΑΖΙ, αποδείξτε αν υπάρχει έστω και ένα μικρό ίχνος ειλικρίνειας.

Ξεκινήστε άμεσα τη διαδικασία για την Αναθεώρηση του Συντάγματος.

Εξάλλου προσωπικά ο ΠΘ έχει τοποθετεί υπέρ της κατάργησης του άρθρου 86 για την ατιμωρησία των πολιτικών. Εκτός αν ψευδόταν για άλλη μια φορά απέναντι στον ελληνικό λαό.

Απαιτούμε λοιπόν:

* Κατάργηση του Άρθρου 86 του Συντάγματος και των προνομίων που προβλέπει για την ποινική έρευνα και τις ποινικές ευθύνες των Υπουργών.

* Κατάργηση της βουλευτικής ασυλίας, του ακαταδίωκτου και κάθε μορφής θεσμοθετημένης ατιμωρησίας.

* Ανεξαρτησία της Δικαιοσύνης και κατάργηση του διορισμού της ηγεσίας της από την εκάστοτε Κυβέρνηση.

Με τις εκλογές να προβάλουν στον ορίζοντα, οφείλετε να προχωρήσετε άμεσα σε αυτές τις δομικές αναδιαρθρώσεις που ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΥΠΟΣΧΕΣΤΕ ΚΑΙ ΣΤΗ ΠΡΑΞΗ ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΕ, ΥΠΟΤΙΜΩΝΤΑΣ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ 1.300.000 ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΑΥΤΟ.

Η ανοχή τελείωσε.

Δεν θα παίζετε πλέον σε βάρος μας με προσχηματικές υποσχέσεις.

ΩΡΑ ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ!

