«Πέρασε» το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

Με τις γαλάζιες ψήφους και εκείνες ορισμένων ανεξάρτητων βουλευτών, «πέρασε» από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο Δένδια για τον νέο χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής.

Στην ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσαν ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ «ναι» είπαν 160 βουλευτές και «όχι» 134 βουλευτές της αντιπολίτευσης, ενώ ένας βουλευτής δήλωσε «παρών».

Ο Νίκος Δένδιας, κλείνοντας τη διήμερη μαραθώνια συζήτηση υποστήριξε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κυβέρνησαν τη χώρα «δεν άντεξαν το βάρος της ευθύνης» και δεν ψήφισαν το νομοσχέδιο.

