search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 18:52
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

09.01.2026 18:12

«Πέρασε» το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις

09.01.2026 18:12
dendias-vouli-3482

Με τις γαλάζιες ψήφους και εκείνες ορισμένων ανεξάρτητων βουλευτών, «πέρασε» από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο Δένδια για τον νέο χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων που έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής.

Στην ονομαστική ψηφοφορία που προκάλεσαν ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ «ναι» είπαν 160 βουλευτές και «όχι» 134 βουλευτές της αντιπολίτευσης, ενώ ένας βουλευτής δήλωσε «παρών».

Ο Νίκος Δένδιας, κλείνοντας τη διήμερη μαραθώνια συζήτηση υποστήριξε πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κυβέρνησαν τη χώρα «δεν άντεξαν το βάρος της ευθύνης» και δεν ψήφισαν το νομοσχέδιο.

Διαβάστε επίσης:

Συνεδριάζει το Σάββατο το ΚΥΣΕΑ υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη

Ο Αυτιάς εισηγητής του ΕΛΚ για την οικονομική πολιτική σε σύνορα και μετανάστευση

Στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της ΝΔ θα παραστεί το Σάββατο ο πρωθυπουργός

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
affleck garner
LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει πώς ξεπέρασε το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ

sokolata-new]
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γνωστής σοκολάτας λόγω αλλεργιογόνου συστατικού

verolino xioni 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επελαύνει στην Ευρώπη η καταιγίδα Goretti: Χιλιάδες νοικοκυριά στο σκοτάδι, ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στoυς σιδηροδρόμους (Photos/Video)

Tileorasi
MEDIA

Διατηρήθηκε πρώτο το Mega στην κούρσα τηλεθέασης της Πέμπτης (8/1)

ert3-ekpompi
MEDIA

ΕΡΤ3: Εκπομπή για έφηβους στην ΕΡΤ3 αρχίζει από βδομάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 18:52
affleck garner
LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Γκάρνερ αποκαλύπτει πώς ξεπέρασε το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ

sokolata-new]
ΕΛΛΑΔΑ

ΕΦΕΤ: Ανάκληση γνωστής σοκολάτας λόγω αλλεργιογόνου συστατικού

verolino xioni 09- new
ΚΟΣΜΟΣ

Επελαύνει στην Ευρώπη η καταιγίδα Goretti: Χιλιάδες νοικοκυριά στο σκοτάδι, ακυρώσεις πτήσεων, προβλήματα στoυς σιδηροδρόμους (Photos/Video)

1 / 3