search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 16:48
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 16:14

Ο Αυτιάς εισηγητής του ΕΛΚ για την οικονομική πολιτική σε σύνορα και μετανάστευση

09.01.2026 16:14
GIORGOS_AFTIAS

Με απόφαση του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (ΕΛΚ), ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Αυτιάς μέλος της Επιτροπής Οικονομικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ορίσθηκε εισηγητής του ΕΛΚ για την αξιολόγηση της οικονομικής πολιτικής που αφορά το Μεταναστευτικό, το Άσυλο και τα Ευρωπαϊκά Σύνορα, θέση αποφασιστικής σημασίας για την Ελλάδα.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για τη χώρα μας, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον Έλληνα Ευρωβουλευτή να διαδραματίσει ενεργό ρόλο σε επίπεδο επιτροπής, για την προώθηση θέσεων και προτάσεων που αφορούν  τόσο τα εθνικά μας θέματα, όσο και την ισότιμη στήριξη των Νοτιοανατολικών συνόρων στα οποία περιλαμβάνονται και τα ελληνικά σύνορα.

Να τονισθεί, ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα έχει αξιολογήσει με άριστα τις εισηγήσεις και τις θέσεις του Έλληνα Ευρωβουλευτή για τον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, αλλά και τις τοποθετήσεις του σε θέματα που αφορούν τις εθνικές μας θέσεις.

Οι παρεμβάσεις πλέον του Γ. Αυτιά θα αφορούν τον προϋπολογισμό για την ασφάλεια, τη διαχείριση και προστασία των εξωτερικών συνόρων, τη μετανάστευση, τη διαχείριση του προβλήματος των αυξημένων ροών από την Αφρική και την ορθή λειτουργία του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου με τη βελτίωση του επιμερισμού των ευθυνών μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ.

Διαβάστε επίσης:

Αγροτικές κινητοποιήσεις – Τσιάρας: 9 στους δέκα αγρότες θα πάρουν ρεύμα με 8,5 λεπτά/kWh

ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ζητούν ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο Δένδια

Μιλένα Αποστολάκη: «Η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για νέες αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας» 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
eof_0509_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Προσοχή σε μη εγκεκριμένο φάρμακο για πόνους στις αρθρώσεις (photo)

CHRISTODOULIDIS
ΚΟΣΜΟΣ

«Όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει» – Η πρώτη δήλωση Χριστοδουλίδη μετά τον σάλο για το videogate

agrotes-mploka-4
ΕΛΛΑΔΑ

«Πυρετός» διαβουλεύσεων στα μπλόκα ενόψει Μαξίμου, στην άκρη των δρόμων τα τρακτέρ

mercosur gallia 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Tι είναι η εμπορική συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Γιατί αντιδρούν οι αγρότες, πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

ANTONIS_REMOS_0901_1920-1080_new
LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Ακύρωσε τις εμφανίσεις του στο NOX για λόγους υγείας – «Αντιμετωπίζω μια ιογενή λοίμωξη» (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

apotefrotirio ritswna
ΕΛΛΑΔΑ

Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας: 6 χρόνια λειτουργίας - Οι επώνυμοι που προτίμησαν καύση πριν από τον Γιώργο Παπαδάκη

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

smaragdis-new
LIFESTYLE

Παραλήρημα Γιάννη Σμαραγδή: «Έτσι όπως σκότωσαν τον Καποδίστρια, θέλουν να τελειώσουν και με εμένα» - «Υπάρχει σχέδιο από πίσω» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 16:48
eof_0509_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

ΕΟΦ: Προσοχή σε μη εγκεκριμένο φάρμακο για πόνους στις αρθρώσεις (photo)

CHRISTODOULIDIS
ΚΟΣΜΟΣ

«Όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει» – Η πρώτη δήλωση Χριστοδουλίδη μετά τον σάλο για το videogate

agrotes-mploka-4
ΕΛΛΑΔΑ

«Πυρετός» διαβουλεύσεων στα μπλόκα ενόψει Μαξίμου, στην άκρη των δρόμων τα τρακτέρ

1 / 3