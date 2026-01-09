ΠΑΣΟΚ και ΚΚΕ ζητούν ονομαστική ψηφοφορία για το νομοσχέδιο Δένδια

Εν μέσω διασταυρούμενων πυρών, σύσσωμης της αντιπολίτευσης αλλά και των ένστολων, ψηφίζεται από την ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Νίκου Δένδια για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης μιλούν για ριζική ανατροπή των όρων της σταδιοδρομίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, με το ΠΑΣΟΚ και το ΚΚΕ να καταθέτουν αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας η οποία θα διεξαχθεί το μεσημέρι.

Ο Νίκος Δένδιας που δέχεται σφοδρά πυρά, σε παρέμβασή του, απέρριψε την κριτική των κομμάτων περί υποβάθμισης των υπαξιωματικών.

«Δεν θα κάνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις ΔΕΚΟ της δεκαετίας του ‘80», είπε, για να προσθέσει ότι η κυβέρνηση έχει ως στόχο την αναβάθμιση και όχι την υποβάθμιση του ρόλου των υπαξιωματικών. «Εσείς θέλετε την άνευ αξιολόγησης χορήγηση βαθμών χωρίς αντίκρισμα! Σαν να πρέπει να ντρέπεται κανείς να είναι υπαξιωματικός και να πρέπει να κρυφτεί πίσω από γαλόνια αξιωματικού! Αυτό είναι υποβάθμιση!», είπε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας για να συμπληρώσει πως η ΝΔ αναλαμβάνει την ευθύνη για τα κακώς κείμενα, εν αντιθέσει με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ.

Διαβάστε επίσης:

Μιλένα Αποστολάκη: «Η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο για νέες αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας»

Τραβάει το σχοινί ο Καιρίδης: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο και ατυχές» (Video)

Κόντρα Δένδια – Καιρίδη: Το εσωκομματικό παρασκήνιο, το προηγούμενο με Δαβάκη και το ηγετικό προφίλ του υπουργού Άμυνας με «θύμα» τον βουλευτή