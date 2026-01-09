search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 12:40
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

09.01.2026 11:22

Τραβάει το σχοινί ο Καιρίδης: «Όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο και ατυχές» (Video)

09.01.2026 11:22
kairidis_vouli

Συνέχεια στην κόντρα του με τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, – μετά το μεγαλοπρεπές «άδειασμα» που του επιφύλαξε ο υπουργός, στην «κόντρα» του με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου – δίνει ο βουλευτής της ΝΔ, Δημήτρης Καιρίδης, δείχνοντας ότι το ρήγμα είναι βαθύτερο.

Μετά το… επεισόδιο στη Βουλή, ο βουλευτής Βόρειου Τομέα Αθήνας, μιλώντας στον ΑΝΤ1, όχι μόνο δεν έκρυψε την δυσφορία του για την παρέμβαση Δένδια, αλλά φάνηκε να ασκεί κριτική στον υπουργό Άμυνας λέγοντας ότι «η χθεσινή εικόνα ήταν ατυχής. Ωστόσο, όλοι γνωριζόμαστε σ’ αυτό τον τόπο και το ποιος εκπροσωπεί την πιο βάρβαρη και ακραία κοινοβουλευτική χυδαιότητα και χυδαιότητα εν γένει είναι γνωστό. Ο ρόλος της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Βουλή δεν χρειάζεται τώρα εγώ να επεκταθώ και να ανακαλέσω μετά τις βαρύτατες ύβρεις και υπαινιγμούς που έκανε χθες» και προσθέτοντας χαρακτηριστικά ότι «όποιος δίνει άλλοθι στη Ζωή είναι άστοχο και ατυχές».

«Το “βρώμικες δουλειές”, (σ.σ. για το οποίο τον κατηγόρησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στην οποία και απάντησε με το “άσε μας κουκλίτσα μου”) είναι πέρα από προσβλητικό. Εγώ δεν πιστεύω στις μηνύσεις. Δεν πιστεύω σε μια ποινικοποίηση της ζωής, όπου πάμε τον διάλογο τον πολιτικό στα δικαστήρια. Εγώ αναγνωρίζω ότι όλο αυτό στέλνει λάθος μήνυμα στον λαό. Ενός μη σοβαρού και κουτσομπολίστικου κοινοβουλίου», προσέθεσε ο Δ. Καιρίδης.

Αναφερόμενος στη… θρυαλλίδα, τόνισε ότι «ξεκίνησε με το αδιανόητο να μας κάνει παρατήρηση, επειδή μιλήσαμε με τον διπλανό μας εκείνη που μιλάει ακατάπαυστα. Μετά με εγκάλεσε γιατί είμαι πρόεδρος της επιτροπής Εξωτερικών και άμυνας και μετά λέει ότι κάνω τη βρώμικη δουλειά. Εκείνη κάνει δουλειές. Εμείς που δεν έχουμε δεύτερες δουλειές. Ε όχι και να τα ακούμε από έναν επιχειρηματία».

Τέλος, σχολιάζοντας την παρέμβαση Δένδια, επισήμανε… με νόημα ότι «είναι ο πιο προβεβλημένος υπουργός της κυβέρνησης και τον στηρίζουμε. Τον πρώτο λόγο στη Βουλή έχουν οι βουλευτές. Οι υπουργοί έρχονται στην Βουλή. Το έκανε καλοπροαίρετα. Αν κάποιος, όμως, έπρεπε να μιλήσει χθες, αυτός ήμουν εγώ».

