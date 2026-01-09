Δημοσκόπηση GPO: Ποιοι θα ψήφισαν ένα κόμμα Καρυστιανού – Από Πλεύση Eλευθερίας, Νίκη, και Ελληνική Λύση οι μεγαλύτερες διαρροές

Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό διαμορφώνει το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Καρυστιανου.

Σήμερα, Παρασκευή, η εφημερίδα «Τα ΝΕΑ» δημοσιεύει στοιχεία από δημοσκόπηση της GPO – που είχε διαξαχθεί για λογαριασμό των Παραπολιτικών 90.1 τον Δεκέμβριο – και κατέγραφε τις δεξαμενές ψηφοφόρων στις οποίες φαίνεται να απευθύνεται ένα πιθανό «κόμμα Καρυστιανού».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται κυρίως σε ψηφοφόρους μικρότερων κομμάτων.

Συγκεκριμένα, «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα με τη Μαρία Καρυστιανού δηλώνει το 63,4% των ψηφοφόρων της Νίκης και το 52,8% όσων στηρίζουν την Πλεύση Ελευθερίας. Ακολουθούν οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης με ποσοστό 36,7%.

Το 26.8% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ θα στήριζε την Καρυστιανού

Παράλληλα, αξιοσημείωτα, αν και χαμηλότερα- είναι τα ποσοστά και σε κόμματα της Αριστεράς. Το 26,8% όσων δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ απαντούν ότι θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα, όπως και το 25% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ.

Αντίστοιχα, το 23,4% των ψηφοφόρων της Φωνής Λογικής δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να στραφεί προς ένα κόμμα Καρυστιανού.

Σε χαμηλότερα επίπεδα οι διαρροές σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Στον αντίποδα, περιορισμένη εμφανίζεται η δυναμική μετακινήσεων από τα μεγαλύτερα κόμματα. Μόλις το 10% των ψηφοφόρων της ΝΔ και το 15,8% όσων στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ δηλώνουν ότι είναι «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να ψηφίσουν ένα τέτοιο κόμμα.

Σε επίπεδο συνολικού δείγματος, το 7,6% των ερωτηθέντων απαντά ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα με τη Μαρία Καρυστιανού, το 13,2% «αρκετά πιθανό», το 8,8% «λίγο», ενώ το 67,3% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε «καθόλου».

