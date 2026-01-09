search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 10:13
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.01.2026 09:25

Δημοσκόπηση GPO: Ποιοι θα ψήφισαν ένα κόμμα Καρυστιανού – Από Πλεύση Eλευθερίας, Νίκη, και Ελληνική Λύση οι μεγαλύτερες διαρροές

09.01.2026 09:25
karistianou_0209_1920-1080_new

Νέα δεδομένα στο πολιτικό σκηνικό διαμορφώνει το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου πολιτικού φορέα με πρωταγωνίστρια τη Μαρία Καρυστιανου.

Σήμερα, Παρασκευή, η εφημερίδα «Τα ΝΕΑ» δημοσιεύει στοιχεία από δημοσκόπηση της GPO – που είχε διαξαχθεί για λογαριασμό των Παραπολιτικών 90.1 τον Δεκέμβριο – και κατέγραφε τις δεξαμενές ψηφοφόρων στις οποίες φαίνεται να απευθύνεται ένα πιθανό «κόμμα Καρυστιανού».

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται κυρίως σε ψηφοφόρους μικρότερων κομμάτων.

Συγκεκριμένα, «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να ψηφίσουν ένα κόμμα με τη Μαρία Καρυστιανού δηλώνει το 63,4% των ψηφοφόρων της Νίκης και το 52,8% όσων στηρίζουν την Πλεύση Ελευθερίας. Ακολουθούν οι ψηφοφόροι της Ελληνικής Λύσης με ποσοστό 36,7%.

Το 26.8% των ψηφοφόρων του ΣΥΡΙΖΑ θα στήριζε την Καρυστιανού

Παράλληλα, αξιοσημείωτα, αν και χαμηλότερα- είναι τα ποσοστά και σε κόμματα της Αριστεράς. Το 26,8% όσων δηλώνουν ότι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ απαντούν ότι θα μπορούσαν να στηρίξουν ένα τέτοιο εγχείρημα, όπως και το 25% των ψηφοφόρων του ΚΚΕ.

Αντίστοιχα, το 23,4% των ψηφοφόρων της Φωνής Λογικής δηλώνει «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να στραφεί προς ένα κόμμα Καρυστιανού.

Σε χαμηλότερα επίπεδα οι διαρροές σε ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

Στον αντίποδα, περιορισμένη εμφανίζεται η δυναμική μετακινήσεων από τα μεγαλύτερα κόμματα. Μόλις το 10% των ψηφοφόρων της ΝΔ και το 15,8% όσων στηρίζουν το ΠΑΣΟΚ δηλώνουν ότι είναι «πολύ» ή «αρκετά» πιθανό να ψηφίσουν ένα τέτοιο κόμμα.

Σε επίπεδο συνολικού δείγματος, το 7,6% των ερωτηθέντων απαντά ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσει ένα κόμμα με τη Μαρία Καρυστιανού, το 13,2% «αρκετά πιθανό», το 8,8% «λίγο», ενώ το 67,3% δηλώνει ότι δεν θα το ψήφιζε «καθόλου».

Διαβάστε επίσης

Πυροσβεστικό… «άδειασμα» Δένδια σε Καιρίδη για τα «άσε μας κουκλίτσα μου» στη Ζωή – Του τη… φύλαγε

Επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για τους αγρότες: «Πώς είναι δυνατόν να σας εμπιστευτούν, όταν κάνατε ριφιφί στις επιδοτήσεις;»

Φαραντούρης: «Δεν ευθύνομαι για τη δημοσκοπική κάμψη του ΣΥΡΙΖΑ – Τίποτα δεδομένο για το μέλλον μου»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
oregon_5
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέο περιστατικό πυροβολισμών σε βάρος πολιτών – Δύο τραυματίες στο Πόρτλαντ από κουμπουροφόρο συνοριοφύλακα

MASOUTIS SUPER MARKET
BUSINESS

Μασούτης – Κρητικός: Μπήκαν οι υπογραφές για τη συμφωνία εξαγοράς

christos-politis-new
LIFESTYLE

Χρήστος Πολίτης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ηθοποιού (Videos)

netflix_logo
MEDIA

Netflix: Μαζί με το Μουντιάλ 2026 φέρνει το κορυφαίο των ποδοσφαιρικών βιντεοπαιχνίδιων, δωρεάν

balonia new
ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου σε γενέθλια: Μπαλόνια πήραν φωτιά μπροστά στην εορτάζουσα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Gwyneth-paltrow-new
LIFESTYLE

Γκουίνεθ Πάλτροου: Αποκαλύπτει ότι η αρνητική δημοσιότητα για το διαζύγιο από τον Κρις Μάρτιν της στοίχισαν έναν σημαντικό ρόλο

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

xionia
ΕΛΛΑΔΑ

Μαρουσάκης: Θα χιονίσει ακόμα και μέσα στην Αθήνα

agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.01.2026 10:12
oregon_5
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νέο περιστατικό πυροβολισμών σε βάρος πολιτών – Δύο τραυματίες στο Πόρτλαντ από κουμπουροφόρο συνοριοφύλακα

MASOUTIS SUPER MARKET
BUSINESS

Μασούτης – Κρητικός: Μπήκαν οι υπογραφές για τη συμφωνία εξαγοράς

christos-politis-new
LIFESTYLE

Χρήστος Πολίτης: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του ηθοποιού (Videos)

1 / 3