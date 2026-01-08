Επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για τους αγρότες: «Πώς είναι δυνατόν να σας εμπιστευτούν, όταν κάνατε ριφιφί στις επιδοτήσεις;»

Πραγματικό διάλογο με τους αγρότες ζήτησε από βήματος Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης και επιτέθηκε με δριμύτητα στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό ζήτημα.

«Στο κεντρικό ερώτημα της ΝΔ “είστε με τους κλειστούς ή τους ανοιχτούς δρόμους”, σας λέμε, είμαστε με τους ανοιχτούς δρόμους και τη ζωντανή ύπαιθρο, τους νέους που παράγουν», είπε.

Σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε ακόμη την κυβέρνηση να αφήσει τα ψευτοδιλήμματα, σε διαφορετική περίπτωση είναι απολύτως υπεύθυνη για την αποδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα.

«Πώς είναι δυνατόν να σας εμπιστευτούν, όταν κάνατε ριφιφί στις επιδοτήσεις, όπως ακούσαμε όλοι από τις νόμιμες επισυνδέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», διερωτήθηκε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα και αναρωτήθηκε εάν η κυβέρνηση θέλει λύση ή σύγκρουση.

Παράλληλα, επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κιλοβατώρα στα 7 λεπτά, χωρίς αστερίσκους, με μείωση του παγίου και ρύθμιση των οφειλών στις 120 δόσεις. «Γιατί δεν τα προτείνετε για να μην έχουμε μπλόκα και ταλαιπωρία», ήταν το ερώτημα που έθεσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο ανέφερε πως οδηγεί σε επικίνδυνα αδιέξοδα – μίλησε για “πρωτοφανή” εξέλιξη που «ανατρέπει όλη τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων» και γι αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συναινέσει. «Δημιουργείτε εν γνώση σας στελέχη δύο ταχυτήτων» είπε προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας υπογραμμίζοντας ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου «στερούν το δικαίωμα της εξέλιξης» από αποφοίτους των ανώτερων στρατιωτικών σχολών.

Σε ότι αφορά στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα τόνισε ότι «όταν καταπατούνται ανθρώπινα δικαιώματα, η καταδίκη είναι καθαρή και ολιστική. Δεν έχουμε ιδεοληψίες ούτε υπηρετούμε συμφέροντα των ΗΠΑ. Για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι επιλογή «ο α λα καρτ σεβασμός του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Επέκρινε δε, για διγλωσσία την κυβέρνηση λέγοντας ότι «για άλλη μια φορά πάθατε Νετανιάχου; Αλλού η Ευρώπη και αλλού η Ελλάδα; Εμένα με προβληματίζει αυτό κ. Δένδια. Είστε επικίνδυνοι».

Διαβάστε επίσης:

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας: «Το ΕΣΥ αλλάζει»

Βελόπουλος κατά Καρυστιανού: «Πρώτοι αποκαλύψαμε τα Τέμπη, πρώτοι είπαμε για τα Τέμπη και θα είμαστε με τους συγγενείς»

Χαρίτσης προς κυβέρνηση για αγρότες: Μην τολμήσετε να στείλετε τα ΜΑΤ