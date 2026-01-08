search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 19:17
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

08.01.2026 17:35

Επίθεση Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για τους αγρότες: «Πώς είναι δυνατόν να σας εμπιστευτούν, όταν κάνατε ριφιφί στις επιδοτήσεις;»

08.01.2026 17:35
androulakis vouli 55- new

Πραγματικό διάλογο με τους αγρότες ζήτησε από βήματος Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης και επιτέθηκε με δριμύτητα στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό ζήτημα. 

«Στο κεντρικό ερώτημα της ΝΔ “είστε με τους κλειστούς ή τους ανοιχτούς δρόμους”, σας λέμε, είμαστε με τους ανοιχτούς δρόμους και τη ζωντανή ύπαιθρο, τους νέους που παράγουν», είπε.

Σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κάλεσε ακόμη την κυβέρνηση να αφήσει τα ψευτοδιλήμματα, σε διαφορετική περίπτωση είναι απολύτως υπεύθυνη για την αποδυνάμωση του πρωτογενούς τομέα

«Πώς είναι δυνατόν να σας εμπιστευτούν, όταν κάνατε ριφιφί στις επιδοτήσεις, όπως ακούσαμε όλοι από τις νόμιμες επισυνδέσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ», διερωτήθηκε απευθυνόμενος στα κυβερνητικά έδρανα και αναρωτήθηκε εάν η κυβέρνηση θέλει λύση ή σύγκρουση.

Παράλληλα, επανέλαβε την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κιλοβατώρα στα 7 λεπτά, χωρίς αστερίσκους, με μείωση του παγίου και ρύθμιση των οφειλών στις 120 δόσεις. «Γιατί δεν τα προτείνετε για να μην έχουμε μπλόκα και ταλαιπωρία», ήταν το ερώτημα που έθεσε.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο ανέφερε πως οδηγεί σε επικίνδυνα αδιέξοδα – μίλησε για “πρωτοφανή” εξέλιξη που «ανατρέπει όλη τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων» και γι αυτό το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να συναινέσει. «Δημιουργείτε εν γνώση σας στελέχη δύο ταχυτήτων» είπε προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας υπογραμμίζοντας ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου «στερούν το δικαίωμα της εξέλιξης» από αποφοίτους των ανώτερων στρατιωτικών σχολών. 

Σε ότι αφορά στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα τόνισε ότι «όταν καταπατούνται ανθρώπινα δικαιώματα, η καταδίκη είναι καθαρή και ολιστική. Δεν έχουμε ιδεοληψίες ούτε υπηρετούμε συμφέροντα των ΗΠΑ. Για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι επιλογή «ο α λα καρτ σεβασμός του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».  

Επέκρινε δε, για διγλωσσία την κυβέρνηση λέγοντας ότι «για άλλη μια φορά πάθατε Νετανιάχου; Αλλού η Ευρώπη και αλλού η Ελλάδα; Εμένα με προβληματίζει αυτό κ. Δένδια. Είστε επικίνδυνοι».

Διαβάστε επίσης:

Επίσκεψη Μητσοτάκη στο νοσοκομείο Άγιος Σάββας: «Το ΕΣΥ αλλάζει»

Βελόπουλος κατά Καρυστιανού: «Πρώτοι αποκαλύψαμε τα Τέμπη, πρώτοι είπαμε για τα Τέμπη και θα είμαστε με τους συγγενείς»

Χαρίτσης προς κυβέρνηση για αγρότες: Μην τολμήσετε να στείλετε τα ΜΑΤ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
minneapolis ice
ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημοι αμερικανοί αντιδρούν οργισμένα στη δολοφονία γυναίκας από την ICE – «Οι ΗΠΑ έχουν στραφεί κατά των πολιτών τους»

stranger-things-new
MEDIA

Οριστικό φινάλε για το Stranger Things; Η viral θεωρία του «Conformity Gate» που λέει ότι υπάρχει… κάβα ενός ακόμη επεισοδίου

giorgos-xraniotis
LIFESTYLE

Γιώργος Χρανιώτης: Μπήκα με 9 μποφόρ στην Κολυμπήθρα της Τήνου και πήγα να πνιγώ

fr 3 (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Αναβρασμός στη Γαλλία για τη Mercosur: Αγρότες απέκλεισαν τον Πύργο του Άιφελ και την Αψίδα του Θριάμβου (Photos/Video)

stratiotikoi syntagma 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σύνταγμα: Συγκέντρωση στρατιωτικών ενάντια στο πολυνομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: «Έχουμε στο μυαλό μας ότι θα υπάρξει πολύ μεγάλη κλιμάκωση» - Τι δήλωσε μέλος του μπλόκου του Μπράλου

sofia_vossou_ndp
LIFESTYLE

Σοφία Βόσσου: Όταν έφτασα 37 κιλά δεν φοβήθηκα για τη ζωή μου, εκείνη η περίοδος ήταν μάθημα ζωής

liagkas-new
LIFESTYLE

Στο νοσοκομείο ο Γιώργος Λιάγκας: «Νομίζω αποφύγαμε τα πολύ χειρότερα»

lakis-lazopoulos-new
LIFESTYLE

Λάκης Λαζόπουλος: Δεν έχω γίνει ένας γλείφτης της εποχής - Δεν πρόδωσα αυτό που πιστεύω και αυτό που είμαι»

mimis androulakis 554- new
PODCASTS

Podcast - Μίμης Ανδρουλάκης: «Ο Τραμπ άνοιξε την πόρτα του τρελάδικου»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026 19:17
minneapolis ice
ΚΟΣΜΟΣ

Διάσημοι αμερικανοί αντιδρούν οργισμένα στη δολοφονία γυναίκας από την ICE – «Οι ΗΠΑ έχουν στραφεί κατά των πολιτών τους»

stranger-things-new
MEDIA

Οριστικό φινάλε για το Stranger Things; Η viral θεωρία του «Conformity Gate» που λέει ότι υπάρχει… κάβα ενός ακόμη επεισοδίου

giorgos-xraniotis
LIFESTYLE

Γιώργος Χρανιώτης: Μπήκα με 9 μποφόρ στην Κολυμπήθρα της Τήνου και πήγα να πνιγώ

1 / 3