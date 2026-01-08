search
ΠΕΜΠΤΗ 08.01.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου

08.01.2026 15:40

Χαρίτσης προς κυβέρνηση για αγρότες: Μην τολμήσετε να στείλετε τα ΜΑΤ

08.01.2026 15:40
haritsis

Την ώρα που οι αγρότες κλιμακώνουν για το επόμενο 48ωρο τις δράσεις τους με αποκλεισμούς δρόμων και τελωνείων ο Αλέξης Χαρίτσης από το βήμα της Βουλής κάλεσε την κυβέρνηση να μην πυροδοτήσει με την αποστολή ΜΑΤ τη σύγκρουση. 

«Μην τολμήσετε να στείλετε ΜΑΤ, να μην τολμήσει η κυβέρνηση να ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά, θα μας βρείτε απέναντι και απέναντι όλη η κοινωνία», είπε ο πρόεδρος της ΝΔ, χαρακτηρίζοντας «ψίχουλα» τα όσα δίνει η κυβέρνηση στους αγρότες.  

«Οι αγρότες είναι στους δρόμους και παραμένουν και η κυβέρνηση ανακοίνωσε ψίχουλα και σήμερα σε αγαστή συνεργασία με την κορυφή της Δικαιοσύνης απειλεί με συλλήψεις και αυτόφωρα τους αγρότες που βλέπουν τον κλάδο τους να αφανίζεται», είπε, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Ο κ. Χαρίτσης κατηγόρησε την κυβέρνηση για έλεγχο των ΕΔ και προσαρμογή ελληνικού στρατού στο ReArm. «Καταφέρατε να βγάλετε στο δρόμο μαζικά τα στελέχη των ΕΔ και να διαθέτετε δισ σε πανάκριβα οπλικά συστήματα και την ίδια στιγμή οι υπαξιωματικοί να πετιούνται “σαν την τρίχα από το ζυμάρι”», είπε. Παράλληλα, εγκάλεσε την κυβέρνηση ότι εγκλωβίζει τη χώρα σε έναν φαύλο κύκλο εξοπλισμών.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Βενεζουέλα και την απαγωγή Μαδούρο μίλησε  πράξη ωμής ιμπεριαλιστικής επέμβασης. «Και ο κ. Μητσοτάκης τι έκανε; Με τη δήλωσή του νομιμοποίησε πολιτικά τη μονομερή στρατιωτική ενέργεια των ΗΠΑ», είπε. 

