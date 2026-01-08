Δένδιας:  «Δεδομένος ο εναγκαλισμός με το Διεθνές Δίκαιο – Κανείς πρωθυπουργός δεν έχει άλλη άποψη»

Να μετριάσει τις εντυπώσεις από τις αμφίσημες δηλώσεις του περί διεθνούς δικαίου επιχείρησε στη Βουλή ο Νίκος Δένδιας.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας παρεμβαίνοντας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις που έχουν ξεσηκώσει σφοδρές αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής υποστήριξε ότι «ο εναγκαλισμός με το Διεθνές Δίκαιο και τον Καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ, είναι κύριο χαρακτηριστικό της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής».

Μετά δε, τον «θόρυβο» που προκάλεσαν οι αναφορές του πρωθυπουργού υποστήριξε ότι «δεν υφίσταται πιθανότητα ούτε στο παρελθόν, ούτε στο παρόν, ούτε στο μέλλον, οποιοσδήποτε πρωθυπουργός να διατυπώσει διαφορετική άποψη».

Ο κ. Δένδιας, χαρακτήρισε κοσμογονικές τις αλλαγές που συντελούνται παγκοσμίως, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχουν πλέον σταθερές γι´ αυτό και η χώρα μας πρέπει να έχει την απόλυτη αίσθηση ότι εξ ιδίων μέσων μπορεί να εξασφαλίσει την ασφάλειά της, που είναι το μείζον αγαθό για κάθε Έλληνα.

Δεν έχουμε να χωρίσουμε κάτι με τους υπαξιωματικούς

Σε ότι αφορά στους υπαξιωματικούς που αντιδρούν ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να χωρίσει.

«Η κυβέρνηση δεν έχει το παραμικρό να χωρίσει με τους υπαξιωματικούς, τους ενισχύει, διορθώνοντας αδικίες σε βάρος των αξιωματικών και των ΕΠΟΠ και αυτό δεν πρέπει να αγνοείται», είπε, σημειώνοντας ότι το 9% των υπαξιωματικών έχει ήδη πτυχίο ανώτατης σχολής. «Δημιουργούμε ειδικό σχολείο στελεχών που με αυτό θα μπορεί να γίνει ανθυπολογαχός. Σε τι στερούμε τη δυνατότητα εξέλιξης των υπαξιωματικών;», διερωτήθηκε.

Νωρίτερα, ο υπ. Αμυνας δέχτηκε ομαδικά«πυρά» από την αντιπολίτευση για το επίμαχο νομοσχέδιο για το νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων, με το ΠΑΣΟΚ να υποβάλει ένσταση αντισυνταγματικότητας, ζητώντας την απόσυρσή του όπως και η υπόλοιπη αντιπολίτευση.

Το ΠΑΣΟΚ, όπως επεσήμανε ο Δημήτρης Μάντζος πρόβαλε ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των άρθρων 36, 39, 54, 57, 59 και 64 που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και ΕΠΟΠ, καταγγέλλοντας πως οι αλλαγές επιφέρουν μια «αιφνίδια και ριζική ανατροπή των θεμελιωδών όρων της σταδιοδρομίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας κατέθεσε σειρά νομοθετικών βελτιώσεων επί του νομοσχεδίου, λέγοντας ότι ικανοποιούνται αιτήματα που υπήρξαν κατά τη συζήτησή του στην αρμόδια επιτροπή.

Στο επίκεντρο των ενστάσεων βρίσκεται η αναδιάρθρωση της υπηρεσιακής ιεραρχίας, η οποία, όπως υποστηρίζουν οι ένστολοι, ίσχυε επί δεκαετίες και συνδέονταν με τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη. Έντονες αντιδράσεις καταγράφονται στους υπαξιωματικούς, οι οποίοι εκφράζουν φόβους.

