Μαρινάκης για τα «σκληρά» μπλόκα των αγροτών: Θα επέμβει η αστυνομία, αν κλείσουν παρακαμπτήριες ή υποδομές

Με παρέμβαση της αστυνομίας, στην περίπτωση που οι αγρότες κλείσουν παρακαμπτήριες οδούς ή αποκλείσουν υποδομές (λιμάνια, αεροδρόμια, κ.λπ.) προειδοποίησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για τα «σκληρά» μπλόκα στα οποία προχωρούν σήμερα και αύριο οι αγρότες.

Ο Π. Μαρινάκης είπε ότι «σε περίπτωση που γίνει προσπάθεια να κλείσουν παρακαμπτήριες οδοί ή να εμποδιστεί η πρόσβαση σε κρίσιμες υποδομές της χώρας, όπως είναι λιμάνια, αεροδρόμια, τότε η Αστυνομία, ως οφείλει με τις επιχειρήσεις που εκείνη θα κρίνει, πρέπει να επέμβει άμεσα, γιατί δεν μπορεί να διαταραχθεί σε καμία περίπτωση η λειτουργία του Κράτους, οι μεταφορές προϊόντων, η λειτουργία της οικονομίας», προσθέτοντας ότι «η κυβέρνηση, ειδικά το προηγούμενο διάστημα, έχει δείξει πολύ μεγάλη ανοχή, όχι στα αιτήματα και στις διεκδικήσεις – οι άνθρωποι αυτοί ζητάνε το καλύτερο, όπως και κάθε επαγγελματική ομάδα για τους ίδιους και για τα παιδιά τους- αλλά στις κινητοποιήσεις είναι άλλο πράγμα να στηρίζεις είτε ως πολίτης τα αιτήματα ενός κλάδου και είναι άλλο πράγμα με τις κινητοποιήσεις σου να ταλαιπωρείς τους συμπολίτες σου».

«Είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών»

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε ότι «ο πρωτογενής τομέας φέτος παίρνει περισσότερα χρήματα από ποτέ. Εγώ δεν λέω ότι γίνονται οι άνθρωποι αυτοί όλοι πλούσιοι ή τους λύνονται όλα τα προβλήματα, αλλά για να είμαστε δίκαιοι, παίρνουν περισσότερα ακόμα και από πέρυσι και πολλά παραπάνω από προηγούμενα χρόνια. Ό,τι είχαμε πει ότι θα κάνουμε σε συνέχεια όσων πολλών έχουμε κάνει, το κάνουμε πράξη. Αλλά όσο δικαίως ζητάει το φθηνότερο δυνατό ρεύμα ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος, άλλο τόσο δικαίως ζητάει το φθηνότερο ρεύμα ο φούρναρης, ο εστιάτορας, ο ελεύθερος επαγγελματίας και το κάθε νοικοκυριό στη χώρα».

«Δεν είμαστε κυβέρνηση μόνο των αγροτών, είμαστε κυβέρνηση όλων των πολιτών. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κάθε ώρα παραπάνω κινητοποιήσεων στρέφεται ενάντια στην κοινωνία. Αστυνομικές, λοιπόν, επιχειρήσεις, όπως η Αστυνομία κρίνει και αξιολογεί με την προτεραιοποίηση που θα επιλέξει εκείνη και εφαρμογή του νόμου από τη Δικαιοσύνη. […] Δεν μπορεί να έχουμε δυο μέτρα και δυο σταθμά, υπήρχε μια έκτακτη κατάσταση, έγινε μια επιλογή εκτόνωσης, αυτό είχε ως αποτέλεσμα να ταλαιπωρηθούν εκατοντάδες χιλιάδες και κάποιες φορές και πολύ περισσότεροι, ειδικά στις γιορτές, συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν χρωστούσαν τίποτα και πραγματικά ζητάμε και μια συγγνώμη από τους ανθρώπους αυτούς συνολικά, νομίζω ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι».

Δύο όροι για διάλογο

Όσον αφορά στο ζήτημα του διαλόγου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «δεν έχουμε πει ποτέ όχι στον διάλογο και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει πει ότι είναι διαθέσιμος με δύο προϋποθέσεις και μία επισήμανση. Η επισήμανση είναι ότι δεν υπάρχει χώρος δημοσιονομικός ή δυνατότητα με βάση και τους κανόνες της Ε.Ε. για περισσότερα μέτρα. […] Αυτή είναι η επισήμανση. Οι όροι είναι αυτονόητοι. Ο πρώτος όρος είναι η αντιπροσωπεία να είναι αντιπροσωπευτική από όλη την Ελλάδα και ο δεύτερος όρος είναι να σταματήσουν αυτές οι κινητοποιήσεις. Διάλογος είτε με εκπροσώπους των Υπουργείων ή τον ίδιο τον Υπουργό είτε με τον Πρωθυπουργό με αυτή την ταλαιπωρία των πολιτών να συνεχίζεται, δεν μπορεί να συμβεί σε καμία περίπτωση. Αναμένουμε, λοιπόν, από εκείνους με όλη την καλή διάθεση».

Επίθεση στην αντιπολίτευση

Παράλληλα, ο Π. Μαρινάκης επιτέθηκε στην αντιπολίτευση, λέγοντας για τα μέτρα που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση για τους αγρότες ότι «καμία άλλη κυβέρνηση δεν εξασφάλισε για πάρα πολλά χρόνια φθηνό ρεύμα για τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα. Όταν όλα αυτά τα κόμματα κυβέρνησαν τον τόπο, δε θυμάμαι να εξασφάλισαν, ειδικά για τους αγρότες, φθηνότερο ρεύμα. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν μείωσε τον ΦΠΑ στα λιπάσματα, στις ζωοτροφές, στα αγροτικά μηχανήματα. Είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν αν ήθελαν, αφού είναι τόσο “ευαίσθητοι”. Καμία άλλη κυβέρνηση δεν προώθησε τόσα προγράμματα για τους συνεταιρισμούς, για τα προβλήματα άρδευσης και για όλα τα διαχρονικά αιτήματα των ανθρώπων αυτών».

«Για να το ξεκαθαρίσω, γιατί ακούει η κοινωνία συνολικά, δεν ακούνε μόνο οι αγρότες. Όποιος από την αντιπολίτευση προτείνει παραπάνω μέτρα, θα πρέπει να πει στον κόσμο που ακούει: στους δικηγόρους, στους γιατρούς, στους μηχανικούς, στους λογιστές, στους δημοσίους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους, πόσο θα τους φορολογήσει. Όποιος λέει “ψίχουλ”» τα μέτρα αυτά, που είναι στα όρια των δυνατοτήτων της χώρας. Όλα, όποιος λέει: το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, σε όλο το φάσμα, αν δεν λέει ποιους φόρους θα βάλει, κοροϊδεύει και εσάς και τον κόσμο. Εμείς δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε τα όρια των αντοχών. Δεν θέλουμε η Ελλάδα να επιστρέψει σε προηγούμενες δεκαετίες», συμπλήρωσε.

