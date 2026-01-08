Βουλή: Ένσταση αντισυνταγματικότητας στο νομοσχέδιο Δένδια – Τι σημαίνει αναδιάρθρωση της υπηρεσιακής ιεραρχίας

Πυρ ομαδόν δέχεται στη Boυλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας για το νέο Χάρτη των Ενόπλων Δυνάμεων, με το ΠΑΣΟΚ να υποβάλει ένσταση αντισυνταγματικότητας και σύσσωμη την αντιπολίτευση να ζητάει την απόσυρσή του.

«Δια της ισχύος της κυβερνητικής πλειοψηφίας αλλάζει το μοντέλο στις Ένοπλες Δυνάμεις», ανέφερε ο Μιχάλης Κατρίνης και έκανε λόγο για επιλογές ισχύος με άμεσο αντίκτυπο στο ηθικό των ανθρώπων που φέρουν το εθνόσημο στο στήθος, αλλά κυρίως στην ψυχή.

Το ΠΑΣΟΚ, όπως επεσήμανε ο Δημήτρης Μάντζος πρόβαλε ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των άρθρων 36, 39, 54, 57, 59 και 64 που αφορούν, μεταξύ άλλων, τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και ΕΠΟΠ, καταγγέλλοντας πως οι αλλαγές επιφέρουν μια «αιφνίδια και ριζική ανατροπή των θεμελιωδών όρων της σταδιοδρομίας του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων».

Ένσταση αντισυνταγματικότητας αναμένεται να καταθέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Χρήστο Γιαννούλη να στηλιτεύει την κοινοβουλευτική πρακτική της κυβέρνησης που κατέθεσε –όπως είπε- αργά χθες το βράδυ τροπολογία χωρίς καν στοιχειώδη παρουσίαση της από την πολιτική ηγεσία. Χαρακτήρισε δε, πολιτικό πρόβλημα τη «σιωπή της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για κρίσιμα γεωπολιτικά ζητήματα που αφορούν τους κανόνες διεθνούς δικαίου δεν είναι διαδικαστική λεπτομέρεια».

Νομοτεχνικές βελτιώσεις από τον Δένδια

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας που δέχεται τα πυρά των κομμάτων αλλά και του προσωπικού των ΕΔ που διαδηλώνουν σήμερα, κατέθεσε σειρά νομοθετικών βελτιώσεων επί του νομοσχεδίου, λέγοντας ότι ικανοποιούνται αιτήματα που υπήρξαν κατά τη συζήτησή του στην αρμόδια επιτροπή.

Στο επίκεντρο των ενστάσεων βρίσκεται η αναδιάρθρωση της υπηρεσιακής ιεραρχίας, η οποία, όπως υποστηρίζουν οι ένστολοι, ίσχυε επί δεκαετίες και συνδέονταν με τη μισθολογική και βαθμολογική τους εξέλιξη. Έντονες αντιδράσεις καταγράφονται στους υπαξιωματικούς, οι οποίοι εκφράζουν φόβους ότι οι προοπτικές προαγωγής τους ουσιαστικά εξαφανίζονται.

Μια εκ των αλλαγών που παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας, αφορά στις μετατάξεις, καθώς δίνεται η δυνατότητα στους υπαξιωματικούς να μετατάσσονται σε θέσεις αξιωματικών ακόμη κι αν δεν έχουν πτυχίο ΑΕΙ αρκεί να έχουν αποφοιτήσει με λίαν καλώς και ορίζεται συγκεκριμένος αριθμός θέσεων που μπορούν να καλυφθούν.

