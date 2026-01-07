Και ο Βορίδης σε «γραμμή Τραμπ»: Ατελές το διεθνές δίκαιο, κυριαρχεί το δίκαιο του ισχυρού

Τι κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί να πάρει αποστάσεις από το… τσαλαπάτημα κάθε έννοιας διεθνούς δικαίου από τον Ντόναλντ Τραμπ και την κυβέρνηση των ΗΠΑ… Ο αυτοαποκαλούμενος «ακτιβιστής της δεξιάς», Μάκης Βορίδης εμφανίστηκε να υιοθετεί σχεδόν απόλυτα τη «γραμμή Τραμπ» σχετικά με το διεθνές δίκαιο.

Μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά FM, ο Μ. Βορίδης υπερασπίστηκε την επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή Μαδούρο, λέγοντας ότι «γεννάται το ερώτημα, ποιος ήταν ο Νικολά Μαδούρο; Η ΕΕ λέει είναι ένας κομμουνιστής δικτάτορας, που οι ΗΠΑ και όχι μόνο του αποδίδει διακίνηση ναρκωτικών. Αν δεχθούμε αυτή τη θέση, το θέμα περί συλλήψεως του χαρακτηρίζεται παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Ο Κυριάκος Μητσότακης είπε ότι σωστά έγινε και τα ζητήματα περί παραβίασης του διεθνούς δικαίου, να τα δούμε σε δεύτερο χρόνο».

«Σκοπίμως ένα κομμάτι της αριστεράς προσπαθεί να δημιουργήσει μια σύγχυση. Ο κόσμος ακούει ότι παραβιάστηκε η διεθνής νομιμότητα. Αυτό ποιος θα μας το πει; Σε ό,τι αφορά τον ΟΗΕ, μας το λέει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Πρέπει να συνεδριάσει πρώτα και μετά να δούμε. Όταν το λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί λέει κάτι λάθος;. Το ίδιο είπε, ότι θα το δούμε αργότερα, στο κατάλληλο φόρουμ, αν υπάρχει παραβίαση. […] Σκοπίμως δημιουργείται η σύγχυση. Το διεθνές δίκαιο είναι ατελές δίκαιο. Δεν έχει κυρώσεις», συμπλήρωσε.

Μάλιστα, επισήμανε ότι «υπήρχε το διεθνές δίκαιο κατά την εισβολή στην Κύπρο; Ναι, αλλά έχει καταπατηθεί. Σταμάτησε η παράνομη κατοχή; Ξαναλέω, λοιπόν, το διεθνές δίκαιο είναι ένα πλαίσιο. Δεν είναι εκείνο, που θα διαφυλάξει την ασφάλεια, αλλά η αμυντική πολιτική. […] Στα ηθικοπολιτικά και όχι στο νομικό, να δεχθούμε ότι πρέπει να κάνει σταθμήσεις. Ο Μαδούρο είναι το ίδιο με μια στρατιωτική επιβολή σε ένα κράτος, πχ. η εισβολή στην Ουκρανία ή στην Κύπρο;».

Επεκτείνοντας, δε, τη συζήτηση και για το θέμα της Γροιλανδίας, ο πρώην υπουργός σημείωσε ότι είναι προφανές ότι υπάρχει μια μεγάλη δυνάμη, η οποία λέει ότι «θα ενεργώ, με αυτό που θεωρώ εγώ συμφέρον, το δίκαιο του ισχυρού υπερτερεί». Έτσι απλά…

