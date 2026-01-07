search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Όλγα Παναγιωτίδου ΟΛΓΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ

07.01.2026 14:39

Δένδιας για Διεθνές Δίκαιο: «Δεν αποτελεί τον κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έννοια»

07.01.2026 14:39
dendias_vouli_new

Σύννεφα στην εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου «βλέπει» ο Νίκος Δένδιας, ο οποίος χωρίς να αναφερθεί στην επιχείρηση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή Μαδούρο σχολίασε πως «αυτή την ώρα οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν τον κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έννοια».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας σε παρέμβαση του στην αρμόδια επιτροπής της Βουλής, όπου ολοκληρώθηκε η επεξεργασία του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας με τις αλλαγές στη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων, υποστήριξε: «Είμαστε ανεύθυνοι πολιτικά, είμαστε ανόητοι; Η πραγματικότητα είναι μία, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ανεξαρτήτως ποιον θα δυσαρεστήσουμε, ανεξαρτήτως του πολιτικού μέλλοντος του ομιλούντος και της παράταξης πιο σημαντικό είναι το συμφέρον της χώρας». Πρόσθεσε ακόμη πως «δεν μιλάμε για οικονομικό συμφέρον εδώ, μιλάμε για την ίδια την ύπαρξη της, την ώρα που οι όροι του Διεθνούς Δικαίου δεν αποτελούν τον κανόνα λειτουργίας των κρατών ως έννοια».

Είχε προηγηθεί η αναφορά της προέδρου της επιτροπής και πρώην υπουργού Ντόρας Μπακογιάννη για την επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στο παγκόσμιο σκηνικό, τονίζοντας ότι η περίοδος της ανεμελιάς στην εξωτερική πολιτική, τελείωσε.

«Το μήνυμα είναι καθαρό. Είτε είσαι στην Ταϊβάν, τις Φιλιππίνες ή τη Νότια Κορέα, ακόμη και στην Κύπρο και την Ελλάδα, μην περιμένεις από κανένα τρίτο να σταθεί ανάμεσα σε σένα και εκείνον που σε απειλεί», υποστήριξε η κ. Μπακογιάννη για να συμπληρώσει πως «οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς και να πούμε ότι ζήσαμε μια περίοδο ανεμελιάς γεωπολιτικής, που μας επέτρεπε η σιγουριά της αμερικανικής ομπρέλας».

