Ντόρα Μπακογιάννη για τις εξελίξεις μετά τη Βενεζουέλα: «Τέρμα στην ανεμελιά της αμερικανικής ομπρέλας»

Σαφές μήνυμα κόντρα στην «ανεμελιά» όπως είπε, έστειλε η Ντόρα Μπακογιάννη σε παρέμβασή της στην επιτροπή Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.

«Το μήνυμα είναι καθαρό. Είτε είσαι στην Ταϊβάν ή τη Ν. Κορέα, ακόμη και στην Κύπρο και την Ελλάδα, μην περιμένεις κανένας τρίτος να σταθεί ανάμεσα σε σένα και εκείνον που σε απειλεί.

Οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς. Ζήσαμε μια περίοδο ανεμελιάς γεωπολιτικής που μας επέτρεπε η σιγουριά της αμερικανικής ομπρέλας», είπε η πρόεδρος της Επιτροπής και πρώην υπουργός Εξωτερικών, αφήνοντας σαφώς να εννοηθεί ότι σε μια εποχή διεθνών εξελίξεων με αυξημένη αστάθεια και σοβαρές απειλές, είναι αναγκαίο να βασιζόμαστε στις δικές μας δυνατότητες.

«Με ανεμελιά επέλεξε ο πρωθυπουργός τη σιωπή για το Διεθνές Δίκαιο ενώ δεν έχουμε εγγυήσεις ασφαλείας απέναντι στην μόνιμη απειλή», σχολίασε ο Μιχάλης Κατρίνης από το ΠΑΣΟΚ για τη στάση που κράτησε η κυβέρνηση για τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα με την απαγωγή και κράτηση του Νικολάς Μαδούρο.

