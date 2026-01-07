search
ΤΕΤΑΡΤΗ 07.01.2026 08:31
Πηνελόπη Νάσσου

07.01.2026 06:15

Με ρεύμα, πετρέλαιο, αποζημιώσεις κόντρα στα μπλόκα η κυβέρνηση – Τι ανακοινώνει σήμερα ο Τσιάρας για τους αγρότες  

07.01.2026 06:15
agrotes mploka 99- new

Την τελευταία της ζαριά για την εκτόνωση των αγροτικών κινητοποιήσεων παίζει σήμερα η κυβέρνηση, καθώς ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μέσα στην ημέρα αναμένεται να εξαγγείλλει κωδικοποιημένα τα μέτρα που προτείνει η κυβέρνηση, προκειμένου οι αγρότες να φύγουν από τα μπλόκα. 

Όπως είναι γνωστό, εάν ο αγροτικός κόσμος δεν ικανοποιηθεί από τις προτάσεις της κυβέρνησης και αποφασίσει την συνέχιση των κινητοποιήσεων, τότε θα εφαρμοστεί το Plan B  το οποίο περιλαμβάνει οικονομικά και διοικητικά μέτρα. Δηλαδή, πρόστιμα για παρακώληση συγκοινωνιών και αφαίρεση πινακίδων.   

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι Κωστής Χατζηδάκης, Κώστας Τσιάρας, Δημήτρης Παπαστεργίου και Θάνος Πετραλιάς θα αναφερθούν στα μέτρα στα οποία  έχουν καταλήξει και τα οποία είναι :

  • σταθεροποίηση της τιμής του ρεύματος στα 0,08€/kWh,
  • αγροτικό πετρέλαιο κατευθείαν από την αντλία, δηλαδή χωρίς ΦΠΑ
  • οικονομική ενίσχυση της τάξεως των 160 εκατ. ευρώ
  • αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στο 100% για όσους πλήττονται από την κλιματική αλλαγή και άλλα φαινόμενα.

Τα μέτρα αυτά αφορούν όλους τους κλάδους του πρωτογενούς τομέα, ενώ για τα επιμέρους αιτήματα του κάθε τομέα ξεχωριστά, θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω συζητήσεις και διαπραγματεύσεις με την κυβέρνηση. «Είναι πολύ σημαντικό να έρθουν για διάλογο, ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για όλα τους τα προβλήματα», ανέφεραν χαρακτηριστικά κυβερνητικές πηγές. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, αναμένεται να εξηγήσουν ότι τα 20 από τα 27 αιτήματα που έχουν διατυπώσει οι αγρότες είτε έχουν υλοποιηθεί είτε βρίσκονται υπό επεξεργασία προκειμένου να υλοποιηθούν. 

Τα επτά δεν μπορούν να επιλυθούν, είτε γιατί προσκρούουν σε βασικούς ευρωπαϊκούς κανόνες και στη λειτουργία της ΚΑΠ, είτε γιατί είναι ανέφικτα δημοσιονομικά. 

Άλλωστε, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος σε κάποια από τα αιτήματα των αγροτών, όπως η χαμηλότερη τιμή στο ρεύμα, ανέφερε ότι η ΔΕΗ είναι έτοιμη να καταθέσει μια ακόμα πιο θετική πρόταση. 

Ακόμα, για την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, υπάρχει έτοιμη πρόταση από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για την επιστροφή του φόρου στην αντλία, προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις και αδικίες, ενώ για τις ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων υπάρχει πρόταση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων.

«Έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος, η κυβέρνηση δεν μπορεί να παραμείνει με σταυρωμένα τα χέρια και να παριστάνει τον τροχονόμο σε μία μπλοκαρισμένη χώρα», ανέφερε ο Κωστής Χατζηδάκης, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά κυρώσεις στο εξής απέναντι σε όσους αγρότες εμποδίζουν την κυκλοφορία στους δρόμους. 

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από την πλευρά του έχει τονίσει ότι «Υπάρχει νομικό πλαίσιο, το οποίο πολύ απλά μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όμως, πλέον, τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε και στο «και πέντε».

