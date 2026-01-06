Αγροτικό: Ποια μέτρα ανακοινώνει ο Τσιάρας για να υποχωρήσουν τα μπλόκα – Τελευταία προσπάθεια αλλιώς… πρόστιμα 

Με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η κυβέρνηση τις τελευταίες κινήσεις που γίνονται από την πλευρα των αγροτών, καθώς αύριο θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας, εξειδικεύει τα μέτρα για τη στήριξη των αγροτών και των κτηνοτρόφων με βάση τα αιτήματα τους. Οι πληροφορίες λένε ότι με βάση τα όσα έχουν ειπωθεί, η κυβέρνηση λέει ναι στο αγροτικό ρεύμα με 8,2 λεπτά την κιλοβατώρα, στο αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία (δεν θα πληρώνει ειδικο φόρο κατανάλωσης), στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ, στη ρύθμιση για ΕΤΑΚ ΚΑΕΚ.

Εφόσον ανακοινωθούν τα μέτρα, οι αγρότες μέσα στην αυριανή μέρα θα αποφασίσουν αν θα είναι ικανοποιημένοι ή εάν θα προχωρήσουν στις κινητοποιήσεις τους με μπλόκα σε όλη την Ελλάδα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εμφανίστηκε, πάντως, χθες να διαμηνύει προς την πλευρά των αγροτών ότι οι εξαγγελίες της Τετάρτης θα είναι και οι τελευταίες.

«Θέλω να κάνω σαφές, ότι αυτά είναι τα μέτρα και δεν θα υπάρχουν άλλα. Δεν θα υπάρχουν άλλα μέτρα και δεν υπάρχει νομίζω και άλλη υπομονή» είπε ο Παύλος Μαρινάκης και προειδοποίησε ότι η κυβέρνηση θα σκληρύνει τη στάση της αν αύριο οι αγρότες παραμείνουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους…

«Τετάρτη, λοιπόν, θα εξειδικευτούν τα μέτρα από την κυβέρνηση, στο πλαίσιο για το οποίο έχουμε μιλήσει. Θεωρούμε, ότι είναι καλό, όσοι αγρότες επιθυμούν, όσοι εκπρόσωποι των κινητοποιήσεων θέλουν να έρθουν, να συζητήσουμε αυτές τις ανακοινώσεις, να γίνουν οι ανακοινώσεις αυτές παρουσία τους. Αυτό είναι δική τους απόφαση. Η Κυβέρνηση θα τις κάνει τις ανακοινώσεις αυτές, είτε έρθουν, είτε όχι και θα προχωρήσουμε μπροστά» τόνισε με έμφαση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Εν τω μεταξύ χθες το πρωί έγινε η τελική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα και άλλα στελέχη.

Εκεί, αποφασίστηκε η εφαρμογή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την παρακώλυση των συγκοινωνιών, στην περίπτωση που οι αγρότες δεν κάνουν πίσω.

«Δε νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη νέας νομοθέτησης μέτρων. Υπάρχει νομικό πλαίσιο, το οποίο πολύ απλά μπορεί να εφαρμοστεί. Δεν θέλουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, πλέον, τα όρια έχουν εξαντληθεί και ίσως είμαστε και στο «και πέντε»» διεμήνυσε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης .

Στο Plan b προβλέπονται πρόστιμα ατομικά και αθροιζόμενα για κάθε μέρα παρακώλυσης των συγκοινωνιών. Ακόμα, αναμένεται να προχωρήσει από τη Δικαιοσύνη η εξέταση, με ταχύτερες διαδικασίες, των δικογραφιών που σχηματίζονται ή έχουν ήδη σχηματιστεί για παρακώλυση κυκλοφορίας από τους αγρότες αλλά και να «τρέξει» ο καταλογισμός ποινών για ποινικές, διοικητικές/αστικές ευθύνες, για όσους έχουν ταυτοποιηθεί ότι σήκωσαν μπάρες των διοδίων.

«Η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο αλλά δεν θα παραμείνει θεατής στα μπλόκα. Ο νόμος θα εφαρμοστεί» είπε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, προειδοποιώντας ακόμα τους αγρότες ότι εφόσον δεν προσέλθουν στο διάλογο, η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε μονομερείς αποφάσεις για τα εκκρεμή αιτήματα τους.

Σε ότι αφορά στα αιτήματα των αγροτών και των κτηνοτρόφων, διευκρίνισε, μεταξύ άλλων, ότι για το αγροτικό ρεύμα η ΔΕΗ είναι έτοιμη να καταθέσει μια ακόμα πιο θετική πρόταση σε σχέση με… «το ήδη ευνοϊκό τιμολόγιο που θεσπίστηκε από την κυβέρνηση».

Για την επιστροφή του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο, τόνισε ότι υπάρχει έτοιμη πρόταση από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ για την επιστροφή του φόρου στην αντλία προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι καθυστερήσεις και αδικίες, ενώ για τις ελληνοποιήσεις εισαγόμενων προϊόντων ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης σημείωσε ότι υπάρχει πρόταση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων. «Αν δεν έρθουν να το συζητήσουμε, θα προχωρήσουμε μόνοι μας» προειδοποίησε ο κ. Χατζηδάκης.

