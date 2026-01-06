search
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

06.01.2026 19:11

«Τυφώνας Καρυστιανού» στον ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης καλεί τον Φαραντούρη να ξεκαθαρίσει τη θέση του

syriza_karystianou

Σοβαρές παρενέργειες στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ έχει προκαλέσει η συνέντευξη της Μαρίας Καρυστιανού, καθώς πέρα από τις προθέσεις της για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, έπλεξε και το εγκώμιο του ευρωβουλευτή, Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος – τα έχει γράψει και το topontiki.gr – έχει αναδειχθεί σε προνομιακό συνομιλητή της.

Η Μ. Καρυστιανού, λοιπόν, είπε για τον Ν. Φαραντούρη ότι «τον γνώρισα από κοντά, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις σαν και αυτή που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση».

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής μιλώντας στην ΕΡΤ, έκανε λόγο για συναντίληψη σε ζητήματα δικαιοσύνης και διαφάνειας, υπογραμμίζοντας ότι η Μ. Καρυστιανού εκπροσωπεί ένα κίνημα πολιτών που έφερε εκατομμύρια ανθρώπους στους δρόμους με αίτημα τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη, και παραδέχθηκε ότι υπάρχει διάλογος μεταξύ τους ωστόσο δεν θέλησε να σχολιάσει σενάρια περί δημιουργίας νέου πολιτικού φορέα ή αποχώρησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας απλώς ότι «κάθε σοβαρή πρόταση για το μέλλον του τόπου είναι καλοδεχούμενη».

Τα παραπάνω όπως ήταν αναμενόμενο προκάλεσαν την αντίδραση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, ο οποίος με ανάρτησή του στο Facebook κάλεσε τον Ν. Φαραντούρη να αποσαφηνίσει τη θέση του, γράφοντας: «Νικο Φαραντουρη ξεκαθαρισε τη θεση σου ειτε αποποιουμενος τα σεναρια, ειτε παραιτούμενος απο τη θεση του Ευρωβουλευτη! Γιατι βγηκες ευρωβουλευτης του ΣΥΡΙΖΑ, οχι του απατού σου!!».

Για την ώρα δεν υπάρχει αντίδραση από την πλευρά Φαραντούρη αλλά είναι εμφανές ότι οι πολιτικές πρωτοβουλίες της Μ. Καρυστιανού ήδη προκαλούν… ταραχή στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βλέπει να χάνει όχι μόνο ψηφοφόρους, αλλά και… στελέχη.

