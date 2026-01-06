search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 17:39
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.01.2026 16:08

Ο Φαραντούρης… δεν τα ξεκαθάρισε για το κόμμα Καρυστιανού

06.01.2026 16:08
karystianou_farantouris_new

Και έτσι… και αλλιώς: κάπως έτσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η στάση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη, για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού και το ενδεχόμενο σύμπλευσής του με την πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Στη χθεσινή της συνέντευξη, η Μ. Καρυστιανού είπε… τα καλύτερα για τον Ν. Φαραντούρη: «Τον γνώρισα από κοντά, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις σαν και αυτή που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής χαρακτήρισε ως «καλοδεχούμενο» ένα κόμμα στο οποίο θα συμμετέχει η Μ. Καρυστιανού, ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν θα συμμετείχε σε αυτό (ΣΚΑΪ), είπε: «Να ανακοινωθεί πρώτα;. […] Δεν θέλω να μπω σε σπέκουλα για μελλοντικά και αβέβαια. Νομίζω ότι το αίτημα για δικαιοσύνη και διαφάνεια θα εξελιχθεί σε τσουνάμι».

Στηρίζει, δηλαδή, αλλά προς το παρόν… εξ αποστάσεως.

Διαβάστε επίσης

Οι ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα Θεοφάνια

Μητσοτάκης: Άναψε κερί για τα Θεοφάνια στο εκκλησάκι της 110 Πτέρυγας Μάχης

Ο Άδωνις αποκάλεσε «καραγκιόζη» τον Βαρουφάκη για τα ecstasy – «Ανόητος ο Τσίπρας που τον διόρισε υπ. Οικονομικών»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Στο μικροσκόπιο ειδικής επιτροπής το blackout στις επικοινωνίες – Αποκλείεται η κυβερνοεπίθεση, σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές στρέφονται οι έρευνες

rosiko ypex 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βενεζουέλα να καθορίσει η ίδια τη μοίρα της χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, λέει το ρωσικό ΥΠΕΞ

greenland
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Επτά χώρες της ΕΕ λένε στις ΗΠΑ «κάτω τα χέρια» – «Εμείς αποφασίζουμε», απαντά στενός συνεργάτης του Τραμπ (Video)

pierrakakis fanari 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Φανάρι ο Πιερρακάκης για τα Θεοφάνια

handcuffs_new
ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Ομολόγησε ο 16χρονος ότι χτύπησε τον 17χρονο – Είχε απασχολήσεις και στο παρελθόν τις Αρχές

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 17:38
FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Στο μικροσκόπιο ειδικής επιτροπής το blackout στις επικοινωνίες – Αποκλείεται η κυβερνοεπίθεση, σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές στρέφονται οι έρευνες

rosiko ypex 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βενεζουέλα να καθορίσει η ίδια τη μοίρα της χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, λέει το ρωσικό ΥΠΕΞ

greenland
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Επτά χώρες της ΕΕ λένε στις ΗΠΑ «κάτω τα χέρια» – «Εμείς αποφασίζουμε», απαντά στενός συνεργάτης του Τραμπ (Video)

1 / 3