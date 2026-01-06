Ο Φαραντούρης… δεν τα ξεκαθάρισε για το κόμμα Καρυστιανού

Και έτσι… και αλλιώς: κάπως έτσι θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η στάση του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλα Φαραντούρη, για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού και το ενδεχόμενο σύμπλευσής του με την πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

Στη χθεσινή της συνέντευξη, η Μ. Καρυστιανού είπε… τα καλύτερα για τον Ν. Φαραντούρη: «Τον γνώρισα από κοντά, έχω μόνο θετικά να πω. Είναι γνώστης, ήταν θετικός στο να μας βοηθήσει να οργανώσουμε την εκδήλωση για το άρθρο 86. Χαίρομαι που υπάρχουν πολιτικοί που αγκαλιάζουν κινήσεις σαν και αυτή που έχει ως βασικό αίτημα την κάθαρση», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο ευρωβουλευτής χαρακτήρισε ως «καλοδεχούμενο» ένα κόμμα στο οποίο θα συμμετέχει η Μ. Καρυστιανού, ωστόσο, όταν ρωτήθηκε αν θα συμμετείχε σε αυτό (ΣΚΑΪ), είπε: «Να ανακοινωθεί πρώτα;. […] Δεν θέλω να μπω σε σπέκουλα για μελλοντικά και αβέβαια. Νομίζω ότι το αίτημα για δικαιοσύνη και διαφάνεια θα εξελιχθεί σε τσουνάμι».

Στηρίζει, δηλαδή, αλλά προς το παρόν… εξ αποστάσεως.

