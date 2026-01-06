search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 17:50
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.01.2026 15:48

Οι ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα Θεοφάνια

06.01.2026 15:48
guilfoyle-greece-talks

Ευχές για τη γιορτή των Θεοφανίων έστειλε μέσω social media σε όλους τους Έλληνες η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνεια – μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος. Ο Αγιασμός των Υδάτων που γιορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει», έγραψε η Αμερικανίδα διπλωμάτης.

Μια χαρά έχει μάθει τις μεγάλες γιορτές της χώρας

Διαβάστε επίσης

Μητσοτάκης: Άναψε κερί για τα Θεοφάνια στο εκκλησάκι της 110 Πτέρυγας Μάχης

Ο Άδωνις αποκάλεσε «καραγκιόζη» τον Βαρουφάκη για τα ecstasy – «Ανόητος ο Τσίπρας που τον διόρισε υπ. Οικονομικών»

Οι 36 ώρες που χρειάστηκε η κυβέρνηση για να αναδιπλωθεί για το διεθνές δίκαιο και τον Μαδούρο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dellatolas-papadakis-new
MEDIA

Αντώνης Δελλατόλας για Γιώργο Παπαδάκη: «Δεν πρόλαβε, δεν του χαρίστηκε ο χρόνος – Αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη στον κλάδο μας» (Video)

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Στο μικροσκόπιο ειδικής επιτροπής το blackout στις επικοινωνίες – Αποκλείεται η κυβερνοεπίθεση, σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές στρέφονται οι έρευνες

rosiko ypex 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βενεζουέλα να καθορίσει η ίδια τη μοίρα της χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, λέει το ρωσικό ΥΠΕΞ

greenland
ΚΟΣΜΟΣ

Γροιλανδία: Επτά χώρες της ΕΕ λένε στις ΗΠΑ «κάτω τα χέρια» – «Εμείς αποφασίζουμε», απαντά στενός συνεργάτης του Τραμπ (Video)

pierrakakis fanari 88- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο Φανάρι ο Πιερρακάκης για τα Θεοφάνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

ksiroi-karpoi-new
ΥΓΕΙΑ

Διατροφή: 7 ξηροί καρποί με περισσότερο σίδηρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 17:49
dellatolas-papadakis-new
MEDIA

Αντώνης Δελλατόλας για Γιώργο Παπαδάκη: «Δεν πρόλαβε, δεν του χαρίστηκε ο χρόνος – Αφήνει μεγάλη παρακαταθήκη στον κλάδο μας» (Video)

FIR_Athens_new
ΕΛΛΑΔΑ

FIR Αθηνών: Στο μικροσκόπιο ειδικής επιτροπής το blackout στις επικοινωνίες – Αποκλείεται η κυβερνοεπίθεση, σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές στρέφονται οι έρευνες

rosiko ypex 55- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Βενεζουέλα να καθορίσει η ίδια τη μοίρα της χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις, λέει το ρωσικό ΥΠΕΞ

1 / 3