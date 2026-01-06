Οι ευχές της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα Θεοφάνια

Ευχές για τη γιορτή των Θεοφανίων έστειλε μέσω social media σε όλους τους Έλληνες η πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Εύχομαι τα καλύτερα στους φίλους, συνεργάτες και συναδέλφους μου στην Ελλάδα που γιορτάζουν τα Θεοφάνεια – μια ημέρα που μας προσφέρει χρόνο για πνευματική περισυλλογή και αναζωπυρώνει την ελπίδα για το νέο έτος. Ο Αγιασμός των Υδάτων που γιορτάζεται σήμερα σε όλη την Ελλάδα μας θυμίζει τη διαχρονική δύναμη της πίστης και τη δύναμη της παράδοσης που μας ενώνει», έγραψε η Αμερικανίδα διπλωμάτης.

I wish all the very best to friends, partners, and colleagues in Greece celebrating Theofania — a day that offers us time for spiritual reflection and reignites hope for the year to come. The Blessing of the Waters celebrated across Greece today reminds us of the enduring… pic.twitter.com/5yVPbGIufb — Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) January 6, 2026

Μια χαρά έχει μάθει τις μεγάλες γιορτές της χώρας…

Διαβάστε επίσης

Μητσοτάκης: Άναψε κερί για τα Θεοφάνια στο εκκλησάκι της 110 Πτέρυγας Μάχης

Ο Άδωνις αποκάλεσε «καραγκιόζη» τον Βαρουφάκη για τα ecstasy – «Ανόητος ο Τσίπρας που τον διόρισε υπ. Οικονομικών»

Οι 36 ώρες που χρειάστηκε η κυβέρνηση για να αναδιπλωθεί για το διεθνές δίκαιο και τον Μαδούρο