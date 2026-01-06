search
ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 13:39
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

06.01.2026 11:56

Μητσοτάκης: Άναψε κερί για τα Θεοφάνια στο εκκλησάκι της 110 Πτέρυγας Μάχης

06.01.2026 11:56
mitsotakis_keri

Στη Γαλλία βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης και έτσι δεν κατάφερε να παραστεί στις σημερινές εκδηλώσεις για τα Θεοφάνια.

Μέσω ανάρτησης που έκανε ο Έλληνας πρωθυπουργός ενημέρωσε ωστόσο ότι άναψε ένα κέρι στο εκκλησάκι της 110 Πτέρυγας Μάχης για τα Θεοφάνια, πριν αναχωρήσει για τη γαλλική πρωτεύουσα.

Η ανάρτηση Μητσοτάκη

«Ταξιδεύοντας για διεθνείς υποχρεώσεις της χώρας, δεν μπόρεσα να είμαι παρών στις εκδηλώσεις για τα Φώτα. Αναχωρώντας, ωστόσο, άναψα ένα κερί στο εκκλησάκι της 110 Πτέρυγας Μάχης, βέβαιος ότι η φλόγα των Θεοφανείων θα φωτίζει και φέτος τον δρόμο της πατρίδας και κάθε Ελληνίδας και Έλληνα.

Σε έναν κόσμο αβεβαιότητας, άλλωστε, έχουμε ανάγκη όσο ποτέ από καθαρό βλέμμα και ρεαλιστικές αποφάσεις σε μία πορεία σιγουριάς και ανάπτυξης. Προσαρμόζοντας τις επιλογές μας εν μέσω ανακατατάξεων στον χάρτη των παγκόσμιων συσχετισμών. Με σταθερό γνώμονα το εθνικό συμφέρον και την πρόοδο της κοινωνίας μας.

Στο ξεκίνημα του 2026, συνεπώς, παρά τις δυσκολίες, μπορούμε να αισιοδοξούμε. Αρκεί να είμαστε ενωμένοι. Αποφασισμένοι να νικήσουμε όσα μας κρατούν ακόμη πίσω. Πιστοί στην αλήθεια και το αποτέλεσμα αντί για το ψέμα και τα μεγάλα λόγια. Αλλά και υπεύθυνοι απέναντι στον συμπολίτη μας και στις γενιές που έρχονται.

Χρόνια πολλά, λοιπόν, και καλή φώτιση στις Ελληνίδες και τους Έλληνες -απανταχού της Γης. Με σιγουριά, σχέδιο και προσπάθεια, τα καλύτερα είναι μπροστά μας»

Διαβάστε επίσης:

Ο Άδωνις αποκάλεσε «καραγκιόζη» τον Βαρουφάκη για τα ecstasy – «Ανόητος ο Τσίπρας που τον διόρισε υπ. Οικονομικών»

Οι 36 ώρες που χρειάστηκε η κυβέρνηση για να αναδιπλωθεί για το διεθνές δίκαιο και τον Μαδούρο

Έγινε… πρώτο θέμα στα ελληνικά hoaxes ο Γεωργιάδης για τη Βενεζουέλα με βίντεο του… 2024

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
emily_in_paris-new
MEDIA

Emily in Paris: Με άρωμα Ελλάδας η 6η σεζόν!

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό – Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

zelenski macron 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στη «σκιά» της Βενεζουέλας οι «35» Σύμμαχοι συζητούν για την Ουκρανία στο Παρίσι – «Όλοι θα αναλάβουν δεσμεύσεις»

maduro-234345
ΚΟΣΜΟΣ

Μαδούρο: Επιστρέφει στις 17 Μαρτίου στο δικαστήριο – Το παρασκήνιο της ακροαματικής διαδικασίας, οι μώλωπες της συζύγου του και οι λογομαχίες

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρός 17χρονος στις Σέρρες – Φέρεται να προηγήθηκε καβγάς για μια κοπέλα – Τον βρήκε η μητέρα του στο υπόγειο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
agrotes2-1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κλήσεις από 500 ευρώ θα κόβει η ΕΛΑΣ σε όσους κλείνουν δρόμους και υποδομές – Η απάντηση της κυβέρνησης στα μπλόκα  

papadakis-giorgos-new
MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Ο μοιραίος αριθμός

foroi epixeiriseis tax
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικό διαζύγιο: Τι αλλάζει φέτος με τις χωριστές δηλώσεις και ποιοι πρέπει να προσέξουν

oil-venezuela-234
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς εξηγείται το παράδοξο «πολύ πετρέλαιο, φτωχή χώρα» - Απομόνωση, κυρώσεις και γεωπολιτικά παιχνίδια 

skertsos benizelos tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

Σκέρτσος, Σέρμπος, Πιπίνης, ύποπτοι για τη δήλωση «δεν είναι η στιγμή…», η ταύτιση με τον Τραμπ, τα… ραντάρ και το καμπανάκι Βενιζέλου και ο κίνδυνος για Τσίπρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 06.01.2026 13:36
emily_in_paris-new
MEDIA

Emily in Paris: Με άρωμα Ελλάδας η 6η σεζόν!

theofania-irakleio-new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεοφάνια: Έπιασαν αλλά έσπασαν τον Τίμιο Σταυρό – Με απρόοπτα ο Αγιασμός των υδάτων στο Ηράκλειο

zelenski macron 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Στη «σκιά» της Βενεζουέλας οι «35» Σύμμαχοι συζητούν για την Ουκρανία στο Παρίσι – «Όλοι θα αναλάβουν δεσμεύσεις»

1 / 3