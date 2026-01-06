Οι 36 ώρες που χρειάστηκε η κυβέρνηση για να αναδιπλωθεί για το διεθνές δίκαιο και τον Μαδούρο

36 ώρες πάνω – κάτω χρειάστηκε η κυβέρνηση για να αναδιπλωθεί όσον αφορά το θέμα Μαδούρο και το… διεθνές δίκαιο.

Μετά τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη, που αναφέρθηκε στην αμερικανή παρέμβαση και στην απαγωγή του Νικολάς Μαδούρο και της συζύγου του, ότι «δεν είναι η στιγμή να σχολιάσουμε τη νομιμότητα των ενεργειών των ΗΠΑ», η θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε… «κρυολόγημα» στην κυβέρνηση.

Προκειμένου το «κρυολόγημα» να μη γίνει «γρίπη», η κυβέρνηση αναδιπλώθηκε, αν και της πήρε λίγο χρόνο.

Έτσι, προφανώς κατόπιν κυβερνητικής εντολής και συνεννόησης, ο Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της χώρας μας στον ΟΗΕ, Ιωάννης Σταματέκος, υπογράμμισε, στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού για τη Βενεζουέλα, την… ανάγκη του σεβασμού του διεθνούς δικαίου.

Τόνισε την ανάγκη πλήρους σεβασμού του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ, του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπογραμμίζοντας την υποχρέωση προστασίας των αμάχων.

Κρατώντας ωστόσο και τα… μπόσικα, είπε παράλληλα ότι Μαδούρο είναι ένας παράνομος πρόεδρος, που στερείται νομιμοποίησης ως προς την αξίωση του στην εξουσία.

Και μετά την… φαρμακευτική ένεση, στελέχη της κυβέρνησης σχολίαζαν ότι αυτή η επίσημη δήλωση της Ελλάδας είναι και η καλύτερη απάντηση σε όσους έσπευσαν να παρερμηνεύσουν τη δήλωση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Το που ακριβώς ήταν η παρερμηνεία, παραμένει λίγο ασαφές.

Διαβάστε επίσης:

Έγινε… πρώτο θέμα στα ελληνικά hoaxes ο Γεωργιάδης για τη Βενεζουέλα με βίντεο του… 2024

Μητσοτάκης για Θεοφάνια: Μάς δίνουν νέα δύναμη – Μπορούμε να αισιοδοξούμε αρκεί να είμαστε ενωμένοι

Στο Παρίσι ο Μητσοτάκης για «Συμμαχία των Προθύμων»