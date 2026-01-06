Έγινε… πρώτο θέμα στα ελληνικά hoaxes ο Γεωργιάδης για τη Βενεζουέλα με βίντεο του… 2024

Στις 4 Ιανουαρίου προκειμένου να πείσει το ελληνικό κοινό στα σόσιαλ ότι όλη η Βενεζουέλα πανηγυρίζει για την σύλληψη Μαδούρο από τις ΗΠΑ, ο Αδωνις Γεωργιάδης ανέβασε ένα… πανηγυρικό βίντεο με κόσμο της χώρας να πανηγυρίζει νύχτα στους δρόμους.

Τελικά το βίντεο αποδείχθηκε… fake και με τη… βούλα των ελληνικών hoaxes τα οποία έχουν πάνω πάνω την ανάρτηση του υπ. Υγείας κάνοντας λόγο για παραπληροφόρηση.

«Εδώ βλέπετε το τί ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους της Βενεζουέλας αυτή την στιγμή και επειδή κάποιοι άρχισαν τις ιστορικές αναλογίες και του τί θα συνέβαινε εάν, ας κάνω και εγώ μία τέτοια αναλογία. Ο λαός που βλέπετε να πανηγυρίζει στους δρόμους στο βίντεο δεν είναι ο λαός της Βενεζουέλας το 2026, αλλά της Ελλάδος το 1973….ή μήπως δεν θα πανηγύριζε ο λαός μας έτσι εάν μετά το «Πολυτεχνείο» η Κυβέρνηση των ΗΠΑ αποφάσιζε τότε να έρθει και να συλλάβει τον Δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο και να προκαλούσε ελεύθερες επιτέλους εκλογές στην Ελλάδα, μετά από 6 χρόνια Χούντας; Λέτε τότε οι αριστεροί εδώ να έλεγαν: «ντροπή στις ΗΠΑ παραβίασαν το Διεθνές Δίκαιο θέλουμε τον Δικτάτορά μας πίσω;..»!

Ας αφήσουμε τον λαό της Βενεζουέλας να απολαύσει τις πρώτες στιγμές ελευθερίας του μετά από τόσα χρόνια αριστερής Χούντας και να του ευχηθούμε να έχει ένα σπουδαίο, λαμπρό Δημοκρατικό μέλλον!» έγραψε στην ανάρτηση ο Γεωργιάδης, με τα hoaxes να κάνουν την έρευνά τους και να ανακαλύπτουν πως πρόκειται για βίντεο του 2024 και μάλιστα από τον… Παναμά όπου ήταν διαδήλωση κατά του Μαδούρο από μετανάστες της χώρας.

Εδώ βλέπετε το τί ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους της Βενεζουέλας αυτή την στιγμή και επειδή κάποιοι άρχισαν τις ιστορικές αναλογίες και του τί θα συνέβαινε εάν, ας κάνω και εγώ μία τέτοια αναλογία. Ο λαός που βλέπετε να πανηγυρίζει στους δρόμους στο βίντεο δεν είναι ο λαός της… pic.twitter.com/mfpAVA7EAa — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) January 4, 2026

Στο αρχικό βίντεο μάλιστα μπορεί να δει κανείς τα σχόλια που έγιναν πριν από… 74 εβδομάδες και συγκεκριμένα στις 29 Ιουλίου του 2024.

Όπως αναφέρει το γαλλικό πρακτορείο, την ημέρα εκείνη το Εθνικό Εκλογικό Συμβούλιο της Βενεζουέλας είχε ανακηρύξει τον Maduro νικητή των προεδρικών εκλογών. Το αποτέλεσμα αμφισβητήθηκε έντονα από την αντιπολίτευση – αλλά και από πολλές ακόμα χώρες καθώς και από παρατηρητές του ΟΗΕ – η οποία κατήγγειλε εκλογική νοθεία και κάλεσε τους Βενεζουελάνους σε διαδηλώσεις.

Στην ανάλυσή του, το AFP επιβεβαιώνει πως η λήψη του βίντεο έγινε στον Παναμά, με συγκεκριμένα πλάνα να τοποθετούνται μπροστά από την πρεσβεία της Βενεζουέλας.

Το συμπέρασμα των ελληνικών hoaxes; «Το υπό εξέταση βίντεο δεν είναι πρόσφατο. Απεικονίζει διαδηλώσεις εναντίον του προέδρου της Βενεζουέλας, Nicolás Maduro, οι οποίες έλαβαν χώρα τον Ιούλιο του 2024 από Βενεζουελάνους που ζουν στον Παναμά. Το ίδιο βίντεο έχει χρησιμοποιηθεί παραπλανητικά και στο παρελθόν, τον Αύγουστο του 2025, όταν η κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών αύξησε την αμοιβή για τη σύλληψη του Maduro στα 50 εκατομμύρια δολάρια».

Το περίεργο είναι πως ακόμη και σήμερα το πρωί, ο Αδ. Γεωργιάδης διατηρεί… καρφιτσωμένη την ανάρτηση ψηλά στη πρώτη θέση του λογαριασμού του στο twitter.

Δεν είναι η πρώτη φορά που τα hoaxes βγάζουν στη… σέντρα τον Αδ. Γεωργιάδη καθώς τον περασμένο Αύγουστο είχαν κάνει το ίδιο για μία ανάρτησή του για τα Τέμπη και την υπόθεση του μπαζώματος στον τόπο της τραγωδίας.

