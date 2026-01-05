Κωνσταντοπούλου: Κριτική στον Μητσοτάκη και αίτημα για έκτακτη σύγκληση της Βουλής για τη διεθνή κρίση

Επίσημο αίτημα για τη σύγκληση της Ολομέλειας της Βουλής σε ειδική συνεδρίαση κατέθεσε προς τον Πρόεδρο της Βουλής η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, ζητώντας συζήτηση για τη διεθνή κατάσταση, ενημέρωση από την κυβέρνηση και λήψη απόφασης για τη θέση της χώρας, μετά τις πρόσφατες εξελίξεις στη διεθνή σκηνή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου Τύπου της Πλεύσης Ελευθερίας, το αίτημα αφορά την ανάγκη άμεσης κοινοβουλευτικής συζήτησης, έπειτα από –όπως αναφέρεται– «απροκάλυπτη παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας, του διεθνούς δικαίου και της δημοκρατίας» από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και τον πολύωρο αποκλεισμό του ελληνικού εναέριου χώρου.

Στο κείμενο του αιτήματος γίνεται λόγος για σοβαρή διεθνή κρίση, με αφορμή τα γεγονότα που φέρονται να έλαβαν χώρα στη Βενεζουέλα το Σάββατο 3 Ιανουαρίου 2026, τα οποία η κ. Κωνσταντοπούλου χαρακτηρίζει ιδιαίτερα επικίνδυνα για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ασκεί κριτική στον πρωθυπουργό για δημόσια τοποθέτησή του σχετικά με τις εξελίξεις, κάνοντας λόγο για «ανιστόρητες και επικίνδυνες δηλώσεις», ενώ συνδέει χρονικά τις δηλώσεις αυτές με τον πολύωρο αποκλεισμό του εναέριου χώρου της χώρας, γεγονός για το οποίο –όπως υποστηρίζει– απαιτούνται άμεσες εξηγήσεις προς τη Βουλή και τους πολίτες.

Ακολουθεί ολόκληρο το κείμενο του Αιτήματος:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ

ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΣΕ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΚΑΛΥΠΤΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΌ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΩΝ ΗΠΑ ΝΤ. ΤΡΑΜΠ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΟΛΥΩΡΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΝΑΕΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Κύριε Πρόεδρε,

Βρισκόμαστε αναμφισβήτητα σε συνθήκες σοβαρής διεθνούς κρίσης, μετά την επίθεση- επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα και την απαγωγή-ομηρία του Προέδρου της χώρας Ν.Μαδούρο, που έλαβαν χώρα το Σάββατο 3/1/2026.

Σε αυτήν την εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, το βράδυ της ίδιας μέρας 3/1/2026, προέβη σε μία ανιστόρητη, προκλητική και πολλαπλώς επικίνδυνη διαδικτυακή δήλωση-ανάρτηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, με την οποία ισχυρίζεται ότι οι ανωτέρω παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τον Τραμπ, τις οποίες αποφεύγει επιδεικτικά να χαρακτηρίσει ως παραβιάσεις της νομιμότητας, αποτελούν γεγονός που δίνει «ελπίδα»!

Των δηλώσεων Μητσοτάκη ακολούθησε πολύωρος εναέριος αποκλεισμός της χώρας και πολύωρη αδυναμία-καθυστέρηση αποκατάστασής του, που συνιστούν σοβαρότατο γεγονός κινδύνου για τους πολίτες, αλλά και γεγονός αντικειμενικής αποστέρησης κυριαρχίας, για το οποίο οφείλονται άμεσες εξηγήσεις προς τους πολίτες και τη Βουλή, ιδίως όταν εκδηλώνεται σε τέτοια συγκυρία.

Σε συνέχεια της χθεσινής επικοινωνίας μας, κατά την οποία σας ερώτησα αν υπάρχει προγραμματισμός ή αίτημα της Κυβέρνησης για ενημέρωση της Βουλής για τις διεθνείς εξελίξεις και με πληροφορήσατε ότι ουδέν σχετικό υπάρχει,

Σε συνέχεια της εκ μέρους μου γνωστοποίησης ότι υποβάλλω επίσημα σχετικό Αίτημα για Σύγκληση της Ολομέλειας της Βουλής σε Ειδική Συνεδρίαση, καθώς είναι επιτακτικό, για λόγους Δημοκρατίας, Διαφάνειας, Δικαίου, Ειρήνης και Ασφάλειας να ενεργοποιηθεί άμεσα διαδικασία κοινοβουλευτικού ελέγχου και κοινοβουλευτικής παρέμβασης για τις τελευταίες Εξελίξεις, με τη μορφή της Ενημέρωσης, της προ Ημερησίας Διατάξεως

Συζήτησης, αλλά και της γενικευμένης συζήτησης και έκδοσης ψηφίσματος,

Έχοντας την πεποίθηση ότι η χώρα μας, ως κυρίαρχο Κράτος, με παράδοση Δημοκρατίας και με Σύνταγμα που ορίζει τις Αρχές μας, δεν είναι νοητό ούτε δημοκρατικά επιτρεπτό να εκφράζεται διεθνώς για τόσο σοβαρά ζητήματα μέσα από ανιστόρητες και επικίνδυνες δηλώσεις επίδειξης δουλικότητας, αναθεωρητισμού, ψυχροπολεμικής διάθεσης και ενός ιδιώνυμου πολιτικού ρεβανσισμού, όπως αυτές που έγιναν αρχικώς από τον κ. Μητσοτάκη και στη συνέχεια από τα ακροδεξιά στελέχη του,

Βορίδη-Γεωργιάδη, που έσπευσαν με ιαχές να χειροκροτήσουν τις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου και της δημοκρατικής νομιμότητας,

Έχοντας την ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο και Διεθνές Ποινικό Δίκαιο, αλλά και την νομική, θεσμική και διεθνή εμπειρία που με οδηγεί στην αξιολόγηση της κατάστασης ως ιστορικά εξαιρετικά σοβαρής

ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΠΡΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Αθήνα, 5/1/2026

Με τιμή,

Ζωή Ν. Κωνσταντοπούλου

Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Πλεύσης Ελευθερίας»

Διαβάστε επίσης:

Επικοινωνία Ερντογάν με Τραμπ: Να μην ολισθήσει η Βενεζουέλα στην αστάθεια

Μια επίθεση των ΗΠΑ στη Γροιλανδία θα σήμαινε το τέλος του ΝΑΤΟ, λέει η πρωθυπουργός της Δανίας

«Είμαι αιχμάλωτος πολέμου» δήλωσε ο Μαδούρο μετά την απαγγελία των κατηγοριών – Στις 17 Μαρτίου η νέα ακρόασή του