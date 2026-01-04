search
ΚΥΡΙΑΚΗ 04.01.2026
04.01.2026

Τη σύγκλιση της Βουλής ζητά η Ζωή Κωνσταντοπούλου για την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα – Αναφορά και στο μπλακ άουτ

Με μία μακροσκελή ανάρτησή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κατακεραυνώνει την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και περιγράφει αναλυτικά πώς παραβιάστηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ κάθε έννοια διεθνούς δικαίου.

Ζητά να συνεδριάσει η Βουλή άμεσα «για συζήτηση-ενημέρωση και διαμόρφωση της θέσης και στρατηγικής της χώρας, που δεν νοείται να διαμορφώνεται από τα αγγλόφωνα μονομερή τιτιβίσματα του Κ. Μητσοτάκη», όπως λέει.

Ζήτησε επίσης επίσημη ενημέρωση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ ανακοίνωσε πως θα επικοινωνήσει με όλους τους Αρχηγούς της Αντιπολίτευσης.

Αναφέρει δε ότι «το θέμα είναι ιστορικής βαρύτητας και δεν νοείται να κάνουμε τίποτε λιγότερο από όσα οφείλουμε», ενώ σημειώνει με νόημα ότι η «κατάρρευση του εναερίου χώρου της Ελλάδας και ο εναέριος αποκλεισμός της χώρας είναι γεγονός αποστέρησης ελέγχου και κυριαρχίας και, είτε αποτελεί «τεχνική βλάβη» είτε αποτελεί απάντηση, θέτει μπροστά στα μάτια μας την κατάσταση της δικής μας χώρας, μετά το ξεπούλημα των αεροδρομίων και των στρατηγικών υποδομών και εργαλείων μας και την αποψίλωση των συστημάτων ασφαλείας σε κάθε τομέα».

