04.01.2026 11:23

Σαν κάτι να θέλει η Δαμανάκη

04.01.2026 11:23
damanaki

Το ενδιαφέρον πολλών πολιτικών παρατηρητών έχει κεντρίσει η Μαρία Δαμανάκη. Όχι, η άλλοτε πρόεδρος του Συνασπισμού και ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ, δεν συμμετέχει στις… διεργασίες για την ανασύνθεση της κεντροαριστεράς – πάνε αυτά, ανήκουν στο παρελθόν.

Η Δαμανάκη αρθρογραφεί συχνά πυκνά τον τελευταίο καιρό, περίπου για κάθε πιθανό και απίθανο θέμα. Δεν είναι κακό αυτό. Και πολυγραφότατη είναι, και εμπειρίες από τη μάχιμη πολιτική έχει, αλλά και διεθνή πορεία.

Αλλά να αρθρογραφείς για τις «επενδυτικές προσδοκίες και τους κινδύνους του 2026», μοιάζει λίγο έξω από τα συνήθη «νερά» της Μαρίας.

Στο άρθρο της στην Καθημερινή της Κυριακής, τονίζει ότι «μία εθνική επενδυτική στρατηγική χρειάζεται σαφείς προτεραιότητες που να αποτυπώνονται στις πολιτικές αποφάσεις για τις δημόσιες χρηματοδοτήσεις και τη διευκόλυνση των ιδιωτών».

Ενδιαφέρουσες ιδέες, αν και όλο αυτό φαντάζομαι ότι δεν περίμεναν στο οικονομικό επιτελείο να τους το πει η Δαμανάκη.

Εκείνο, που τραβά την προσοχή λοιπόν είναι οι τόσο συχνές παρεμβάσεις της, που δείχνουν μία διάθεση να ανακατευτεί όλο και περισσότερο στα πολιτικά ή εν γένει στο κέντρο της δημόσιας σφαίρας – άλλη μία… επιστροφή, λέτε;

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό, υποθέτω θα φανεί εν καιρώ…

