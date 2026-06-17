Tom Holland: Aποκάλυψε ποιον ηθοποιό θέλει να δει ως επόμενο Spider-Man (photos/videos)

Ο Τομ Χόλαντ αποκαλύπτει ποιος θα πρέπει να τον διαδεχθεί στον ρόλο του Spider-Man.

Ο Τομ Χόλαντ είχε υπονοήσει πριν από λίγο καιρό ότι σχεδιάζει να παραδώσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο εμβληματικό franchise υπερηρώων σε έναν άξιο διάδοχο. Τώρα, ο ηθοποιός δήλωσε σε συνέντευξή του στο Esquire ότι έχει στο μυαλό του έναν ακόμη Βρετανό με παιδικό πρόσωπο για να αναλάβει τον αγαπημένο χαρακτήρα του Πίτερ Πάρκερ (Peter Parker).

«Ο Όουεν Κούπερ (Owen Cooper) θα ήταν καταπληκτικός» είπε για τον 16χρονο σταρ της επιτυχημένης μίνι σειράς του Netflix, «Adolescence». «Προφανώς είναι υπερταλαντούχος και αποτελεί θέμα συζήτησης αυτή τη στιγμή», είπε.

Ο Όουεν Κούπερ έγινε πολύ γνωστός μετά τον ρόλο του στο βραβευμένο με Emmy δράμα, στο οποίο υποδύθηκε τον Τζέιμι Μίλερ (Jamie Miller), προβληματικό έφηβο που μαχαίρωσε και σκότωσε συμμαθήτριά του.

Ο Χόλαντ, με προκατόχους του στον ρόλο του υπερήρωα, τους Τόμπι Μαγκουάιρ (Tobey Maguire) και Άντριου Γκάρφιλντ (Andrew Garfield) προετοιμάζεται για την κυκλοφορία της τέταρτης ταινίας Spider-Man.

Ο Τομ Χόλαντ δήλωσε ότι θα ήθελε πολύ να παραμείνει στο franchise ως παραγωγός διευκρινίζοντας θα ήθελε πολύ να προσφέρει καθοδήγηση, όπως έκανε ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. (Robert Downey Jr.) στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel.

Ο Όουεν Κούπερ είχε εκφράσει προηγουμένως ενδιαφέρον για τον ρόλο του υπερήρωα. Σε συνέντευξη στο περιοδικό i-D τον Μάρτιο του 2025 είπε: «Θέλω να υποδυθώ τον Spider-Man».

Διαβάστε επίσης:

Ο Σον Πεν στη σκηνοθεσία δραματικής ταινίας για την 6η Ιανουαρίου με τον Μπράντλεϊ Κούπερ να πρωταγωνιστεί ως αστυνομικός του Καπιτωλίου

The Duffer Brothers: Οι δημιουργοί του «Stranger Things» ετοιμάζουν την πρώτη τους ταινία με την Paramount

Ian McKellen κατά Trump: «Φαντάστηκα ότι κατέστρεφα το Mar-a-Lago για τη νέα ταινία “Avengers: Doomsday”» (photos/videos)