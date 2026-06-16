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16.06.2026 16:00

The Duffer Brothers: Οι δημιουργοί του «Stranger Things» ετοιμάζουν την πρώτη τους ταινία με την Paramount

16.06.2026 16:00
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credit: AP

Οι δημιουργοί της παγκόσμιας επιτυχίας «Stranger Things» Ματ και Ρος Ντάφερ (Matt & Ross Duffer) ανέλαβαν τη συγγραφή και τη σκηνοθεσία της πρώτης τους ταινίας με την Paramount.

Το φιλμ το οποίο δεν έχει αποκτήσει ακόμα τίτλο και θα αναπτυχθεί μέσω της εταιρείας παραγωγής τους Upside Down Pictures είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 3 Νοεμβρίου 2028. Οι λεπτομέρειες γύρω από την πλοκή κρατούνται προς το παρόν μυστικές.

Οι Ντάφερ έχουν σκηνοθετήσει άλλη μία ταινία μεγάλου μήκους, το μετα-αποκαλυπτικό θρίλερ «Hidden», το οποίο η Warner Bros. κυκλοφόρησε στην αγορά του VOD μετά από μεγάλη καθυστέρηση. Ωστόσο, το σενάριο άρεσε στον Μ. Νάιτ Σιάμαλαν (M. Night Shyamalan) ο οποίος το 2015, τους ανέθεσε να γράψουν το «Wayward Pines» για τη Fox.

Στην συνέχεια, οι Ντάφερ ξεκίνησαν το ταξίδι τους με το «Stranger Things». Η sci-fi σειρά, η οποία διαδραματίζεται στη δεκαετία του ’80, έκανε ντεμπούτο τον Ιούλιο του 2016, αποτελώντας αμέσως την πρώτη επιτυχία του Netflix και καθιερώνοντας τους αδελφούς ως κορυφαίους δημιουργούς.

Αφού ολοκλήρωσαν τη σειρά με την πέμπτη σεζόν, οι Ντάφερ έκλεισαν τον κύκλο τους με το Netflix και υπέγραψαν ένα τετραετές αποκλειστικό συμβόλαιο για κινηματογραφικές, τηλεοπτικές και streaming παραγωγές με την Paramount, με έμφαση στη δημιουργία «φιλόδοξων» και «μεγάλης κλίμακας κινηματογραφικών ταινιών».

Η κίνηση αυτή επανενώνει τους Ντάφερ με τη νέα επικεφαλής streaming της Paramount, Σίντι Χόλαντ (Cindy Holland) η οποία είχε ανάψει το «πράσινο φως» για το «Stranger Things» στο Netflix, καθώς και με τον πρόεδρο της Paramount TV, Ματ Τούνελ (Matt Thunell), ο οποίος είχε επίσης συνεργαστεί με τα αδέλφια στην πλατφόρμα.

Οι Ντάφερ δεν σκόπευαν να αποχωρήσουν από το Netflix, όμως όπως είχαν δηλώσει τον περασμένο χρόνο στο Variety, ανυπομονούσαν να γυρίσουν την πρώτη τους ταινία που θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες.

«Σύντομα κλείνουμε τα 42», είχε πει ο Ματ Ντάφερ, προσθέτοντας: «Σκέφτηκα: “Αν είναι να κάνουμε μια ταινία για το σινεμά, ας τη κάνουμε τώρα!”».

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