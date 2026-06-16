«The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum»: Η Anya Taylor-Joy μπαίνει στο σύμπαν του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» (video)

Η Άνια Τέιλορ-Τζόι (Anya Taylor-Joy) εντάχθηκε στο καστ της ταινίας «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», των New Line και Warner Bros. Pictures.

Το φιλμ φέρει την υπογραφή του Άντι Σέρκις (Andy Serkis) στη σκηνοθεσία ενώ παράλληλα επιστρέφει στον ρόλο του Gollum, στο πλευρό των Ίαν ΜακΚέλεν (Ian McKellen – Gandalf), Ελάιζα Γουντ (Elijah Wood – Frodo) και Λι Πέις (Lee Pace – Βασιλιάς Thranduil).

Η βραβευμένη με Χρυσή Σφαίρα και υποψήφια για Emmy ηθοποιός θα πλαισιώσει ένα λαμπερό σύνολο νέων μελών του καστ, στους οποίους περιλαμβάνονται η Κέιτ Γουίνσλετ (Kate Winslet – Marigol), ο Τζέιμι Ντόρναν (Jamie Dornan – Strider) και ο Λέο Γούνταλ (Leo Woodall – Halvard) και θα υποδυθεί την Seren, ένα Έλφ που περιγράφεται ως «ο έμπιστος και φονικός πράκτορας του Βασιλιά Thranduil».

Το σενάριο της ταινίας συνυπογράφουν οι Φραν Γουόλς (Fran Walsh) και Φιλίπα Μπόγιενς (Philippa Boyens) μαζί με τη Φοίβη Γκίτινς (Phoebe Gittins) και τον Άρτι Παπαγεωργίου (Arty Papageorgiou).

Μέσα σε δύο δεκαετίες, τα έξι κεφάλαια των franchise «The Lord of the Rings» και «The Hobbit» κατέγραψαν μια ιστορική πορεία στα ταμεία, με τις παγκόσμιες εισπράξεις τους να αγγίζουν τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια. Το «The Hunt for Gollum» φιλοδοξεί να συνεχίσει αυτή την επιτυχημένη κληρονομιά. Η ταινία θα εξιστορεί την αναζήτηση του ομώνυμου, διεφθαρμένου Χόμπιτ κατά τα χρόνια που προηγήθηκαν του πρώτου μέρους της τριλογίας, «The Fellowship of the Ring».

Anya Taylor-Joy will star in "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" as Seren, a Sindar Elf from the Woodland Realm.



Taylor‑Joy joins an ensemble of new cast members, including Kate Winslet as Marigol, Jamie Dornan as Strider, and Leo Woodall as Halvard.… pic.twitter.com/MBQW80XSrq — Variety (@Variety) June 15, 2026

Η συμμετοχή της σταρ σφραγίζει τον τρίτο της ρόλο σε ένα από τα κορυφαία franchise της Warner Bros., μετά το «Furiosa» και το έπος του «Dune». Σημειώνεται ότι το φινάλε της αναγνωρισμένης τριλογίας του Ντενί Βιλνέβ (Denis Villeneuve) «Dune: Part Three», αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 18 Δεκεμβρίου. Παράλληλα, στα επόμενα σχέδια της Τέιλορ-Τζόι περιλαμβάνεται η σειρά «Lucky» του Apple TV+, όπου θα εκτελεί και χρέη εκτελεστικής παραγωγού.

Σύμφωνα με το Variety, η ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum», αναμένεται στους κινηματογράφους στις 17 Δεκεμβρίου 2027.

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