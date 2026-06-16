Ian McKellen κατά Trump: «Φαντάστηκα ότι κατέστρεφα το Mar-a-Lago για τη νέα ταινία “Avengers: Doomsday”» (photos/videos)

Σε μια λαμπερή βραδιά, ο Ίαν ΜακΚέλεν (Sir Ian McKellen) βρέθηκε σε θερινό κινηματογράφο της Ρώμης, όπου παρουσίασε μπροστά σε 2.000 θεατές μία πρώτη εικόνα από την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του στην ταινία «Avengers: Doomsday».

Το φιλμ το οποίο είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει στις αίθουσες τον Δεκέμβριο, επιστρατεύει τους δημοφιλείς χαρακτήρες των X-Men, τους οποίους ενσαρκώνουν ο ΜακΚέλεν και ο Πάτρικ Στιούαρτ (Sir Patrick Stewart), εντάσσοντάς τους στο Κινηματογραφικό Σύμπαν της Marvel.

Πρόκειται για την 39η μεγάλου μήκους ταινία του εμβληματικού σύμπαντος τη σκηνοθεσία της οποίας συνυπογράφουν οι Άντονι και Τζο Ρούσο (Anthony & Joe Russo). Το φιλμ αποτελεί sequel του «Avengers: Endgame» (2019), το οποίο με παγκόσμιες εισπράξεις 2,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων παραμένει η δεύτερη πιο εμπορική ταινία όλων των εποχών.

Μιλώντας για τις εμπειρίες του από τα γυρίσματα, ο ΜακΚέλεν ανέφερε χαρακτηριστικά: «Σε κάποιο σημείο μού ζήτησαν να καταστρέψω το Νιου Τζέρσεϊ». Καθώς σηκώθηκε από τη θέση του για να αναπαραστήσει τη σκηνή, πρόσθεσε ότι οι αδελφοί Ρούσο του έδωσαν την οδηγία: «”Δείξε πιο εξοργισμένος, κάνε το να φανεί σαν να μισείς αυτό που καταστρέφεις”. Έτσι, στάθηκα εκεί και φώναξα: “Μαρ-α-Λάγκο!” (Mar-a-Lago)».

Στη συνέχεια προλόγισε μία από τις αγαπημένες του ταινίες, την κωμωδία «Monsieur Hulot’s Holiday» (1953) του Ζακ Τατί (Jacques Tati) την οποία, όπως περιέγραψε, είχε παρακολουθήσει σε ηλικία 14 ετών με έναν φίλο του. «Για την ακρίβεια, ήταν κάτι παραπάνω από φίλος. Ήμουν ερωτευμένος μαζί του. Κρατιόμασταν από το χέρι σε όλη τη διάρκεια της προβολής», εξομολογήθηκε.

Ο κορυφαίος ηθοποιός συνέκρινε τον χαρακτήρα του Hulot με εμβληματικές μορφές της έβδομης τέχνης: «Είναι ένας χαρακτήρας εξίσου ισχυρός με τον “Σαρλό” του Τσάρλι Τσάπλιν, τον Μπάστερ Κίτον ή τον Ρομπέρτο Μπενίνι. Αποτέλεσε την έμπνευση για τον Mr Bean του Ρόουαν Άτκινσον. Η ιδέα να είμαστε όλοι μαζί εδώ, κάτω από τον ουρανό ένα γλυκό βράδυ για να δούμε αυτή την ταινία, μου φαίνεται ο ιδανικός τρόπος για να την απολαύσει κανείς».

Αποκάλυψε επίσης ότι σύντομα πρόκειται να ταξιδέψει στη Νέα Ζηλανδία για να ενσαρκώσει ξανά τον θρυλικό μάγο Gandalf στην ταινία «The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum».

Σύμφωνα με τον Guardian η παρουσία του κορυφαίου ηθοποιού στη Ρώμη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Cinema in Piazza». Πρόκειται για μια σειρά δωρεάν θερινών προβολών και ανοιχτών συζητήσεων που διοργανώνει το Ίδρυμα Piccolo America, ενώ από το φετινό πρόγραμμα ξεχωρίζουν επίσης οι επικείμενες συμμετοχές του Έντγκαρ Ράιτ (Edgar Wright) και της Λέα Σεϊντού (Lέα Seydoux).

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