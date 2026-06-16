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16.06.2026 20:31

Ο Σον Πεν στη σκηνοθεσία δραματικής ταινίας για την 6η Ιανουαρίου με τον Μπράντλεϊ Κούπερ να πρωταγωνιστεί ως αστυνομικός του Καπιτωλίου

16.06.2026 20:31
Sean-Penn

Ο Σον Πεν πρόκειται να σκηνοθετήσει μια ταινία για τα πρώτα χρόνια ενός αστυνομικού που ήταν παρών στην εισβολή στο Καπιτώλιο των Ηνωμένων Πολιτειών στις 6 Ιανουαρίου.

Ο Μπράντλεϊ Κούπερ βρίσκεται στο στόχαστρο για τον πρωταγωνιστικό ρόλο, αν και η πραγματική έμπνευση για την ταινία δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Η ταινία δεν έχει τίτλο προς το παρόν και έχει γυριστεί από την Warner Bros.

Περιγράφεται ως «μια απροσδόκητη ιστορία για τη φιλία», χωρίς να γίνεται άμεση αναφορά στα γεγονότα που στιγμάτισαν τις δημοκρατικές διαδικασίες των ΗΠΑ, σε μια σαφή προσπάθεια ελαχιστοποίησης οποιασδήποτε μελλοντικής διαμάχης.

Για τον σκοπό αυτό, πηγές κοντά στην παραγωγή επιμένουν ότι η ταινία δεν αφορά πραγματικά την 6η Ιανουαρίου και σχετίζεται μόνο επιφανειακά με τις επιθέσεις. Παρά την εκδοχή αυτή, δεν είναι σαφές πώς θα εξελιχθεί αυτό το έργο με τον Ντέιβιντ Έλισον και την ομάδα της Paramount, οι οποίοι είναι έτοιμοι να αγοράσουν την Warner Bros. Discovery τώρα που το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει εγκρίνει τη συγχώνευσή τους.

Ο Έλισον τόνισε τους δεσμούς της οικογένειάς του με τον Ντόναλντ Τραμπ, παρέθεσε δείπνο για τον πρόεδρο και τα μέλη της διοίκησής του τον Απρίλιο και εμφανίστηκε στον αγώνα UFC που πραγματοποιήθηκε στον Λευκό Οίκο το περασμένο Σαββατοκύριακο. Η εκδήλωση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε στα 80ά γενέθλια του Τραμπ, μεταδόθηκε στο Paramount+, την υπηρεσία streaming του Έλισον. Ο Πεν, ο οποίος έχει αποκαλέσει τον Τραμπ «εχθρό της ανθρωπότητας», έχει διαφορετικές πολιτικές πεποιθήσεις.

Ο ηθοποιός κέρδισε πρόσφατα το τρίτο του Όσκαρ για την ταινία «One Battle After Another», την οποία παρήγαγε η Warner Bros. Ο Πεν κέρδισε επίσης Όσκαρ για τις ερμηνείες του στις ταινίες «Mystic River» και «Milk». Στις ταινίες του περιλαμβάνονται οι ταινίες «Dead Man Walking» και «Sweet and Lowdown», αλλά ήταν απασχολημένος πίσω από την κάμερα κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Ως σκηνοθέτης, οι ταινίες του Πεν περιλαμβάνουν τις ταινίες «The Indian Runner», «Into the Wild» και «The Pledge». Ο Πεν έγραψε το σενάριο για την ταινία για την 6η Ιανουαρίου και θα αναλάβει την παραγωγή με τους Τζον Άιρα Πάλμερ και Τζον Γουάιλντερμουθ στο πλαίσιο της Projected Picture Works. Η παραγωγή στοχεύει να ξεκινήσει στα μέσα του 2027.

Ο Κούπερ είναι επίσης ένας καταξιωμένος σκηνοθέτης, με τον Πεν να επαινεί δημόσια τη δουλειά του στο “A Star is Born”. Ο ηθοποιός σκηνοθέτησε και εμφανίστηκε πιο πρόσφατα στο “Is This Thing On?” και επίσης πρωταγωνίστησε και σκηνοθέτησε το “Maestro”. Στις δουλειές του Κούπερ περιλαμβάνονται οι ταινίες “American Sniper”, “The Hangover” και το επερχόμενο prequel “Ocean’s 11”, στο οποίο θα πρωταγωνιστήσει με τη Μάργκοτ Ρόμπι.

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