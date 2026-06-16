5ο Διεθνές Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης «Αρκαδίες – Ζάτουνα 2026»: «Επιτάφιος» – Τιμή στον Γιάννη Ρίτσο και τον Μίκη Θεοδωράκη

Το Μουσείο Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας, ο Δήμος Γορτυνίας και ο Σύλλογος «Οι Φίλοι της Μουσικής» διοργανώνουν το 5ο Διεθνές Φεστιβάλ Μίκης Θεοδωράκης “Αρκαδίες – Ζάτουνα 2026”, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 19, 20 και 21 Ιουνίου 2026 στη Ζάτουνα Γορτυνίας.

Το φετινό φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στον Μίκη Θεοδωράκη, στον ηρωικό Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη, στον «Επιτάφιο» του Γιάννη Ρίτσου, αλλά και στη Λατινική Αμερική του Μίκη – του Τσε, του Φιντέλ Κάστρο, του Σαλβαδόρ Αλιέντε και του Πάμπλο Νερούδα. Οι διοργανωτές το χαρακτηρίζουν ως ένα φεστιβάλ μνήμης, τιμής και αφύπνισης, αφιερωμένο στην τέχνη, τον πολιτισμό, τη δημοκρατία και την αλληλεγγύη.

Το πρόγραμμα

Η έναρξη του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Ιουνίου, με χαιρετισμούς από τον δήμαρχο Γορτυνίας Ευστάθιο Κούλη, τον Μητροπολίτη Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Νικηφόρο, τον επίτιμο πρόεδρο του Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας Κώστα Γαβρά, τον γενικό γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα, τον υφυπουργό Παιδείας Κώστα Βλάση, τον περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, την πρώην επίτροπο της Ε.Ε. Άννα Διαμαντοπούλου και τον πρόεδρο του ΔΣ του Μουσείου Παρασκευά Παρασκευόπουλο.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα τον Μάη του 1936 στη Θεσσαλονίκη και τον «Επιτάφιο» των Γιάννη Ρίτσου και Μίκη Θεοδωράκη, με τη συμμετοχή ιστορικών, δημοσιογράφων, πολιτικών και ερευνητών.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας θα πραγματοποιηθεί μεγάλο μουσικό αφιέρωμα στον «Επιτάφιο», με τη συμμετοχή της οικογένειας Θεοδωράκη και φίλων καλλιτεχνών του Μίκη. Τραγούδια από τον «Επιτάφιο» και το «Canto General» θα ερμηνεύσουν η Καλλιόπη Βέττα, η Νάντια Καραγιάννη, ο Άγγελος Θεοδωράκης Παπαγγελίδης, η Μαργαρίτα και ο Γιώργος Θεοδωράκης, πλαισιωμένοι από μουσικούς συνεργάτες.

Παράλληλα, στο Διασυνεδριακό Κέντρο Δημητσάνας θα προβληθεί η βραβευμένη ταινία «Ημερολόγια Μοτοσυκλέτας» του Βάλτερ Σάλες, βασισμένη στα νεανικά ταξίδια του Ερνέστο «Τσε» Γκεβάρα στη Λατινική Αμερική.

Αφιέρωμα στον Φιντέλ Κάστρο και τη Λατινική Αμερική

Το Σάββατο 20 Ιουνίου θα τελεστεί τρισάγιο στην Παναγία Ελοβίτισσα, όπου ο Μίκης Θεοδωράκης συνήθιζε να ψέλνει βυζαντινούς ύμνους. Στη συνέχεια θα εγκαινιαστεί έκθεση φωτογραφίας αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννηση του Φιντέλ Κάστρο, σε συνεργασία με το Centro Fidel Castro Ruz, παρουσία του πρέσβη της Κούβας στην Ελλάδα Aramis Fuente Hernandez και του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΚΚΕ Νίκου Καραθανασόπουλου.

Θα ακολουθήσει συζήτηση με θέμα «Ο Μίκης, η Κούβα και η Λατινική Αμερική», με τη συμμετοχή πολιτικών, αναλυτών και πανεπιστημιακών, μεταξύ των οποίων οι Νίκος Γαλανός, Θέμης Γκιώνης, Ζαχαρίας Ζούπης, Κώστας Ήσυχος, Σοφία Καραγιαννοπούλου και Μάκης Μπαλαούρας.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με μουσική εκδήλωση της Δημοτικής Χορωδίας Μεγαλόπολης υπό τη διεύθυνση του Στάθη Αναγνώστου και τον καθιερωμένο καφέ στο «Καφενείο του Μίκη», συνοδευόμενο από τραγούδια όλων των συμμετεχόντων.

Οι εκδηλώσεις θα μεταδοθούν ζωντανά από το κανάλι του Μουσείου Μίκη Θεοδωράκη Ζάτουνας στο YouTube και από το Πελοποννησιακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

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