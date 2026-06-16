Το «Avli music festival 2026» επιστρέφει σε Άνδρο, Τήνο και Σύρο! (Photos)

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Το μουσικό φεστιβάλ «Avli music festival 2026» πιστό στο ραντεβού του, έρχεται κι αυτό το καλοκαίρι να ξεσηκώσει τις Κυκλάδες με μπάντες, τραγουδιστές και σπουδαίους μουσικούς οι οποίοι καθήλωσαν το μουσικό κοινό της Αθήνας τον φετινό χειμώνα με τις sold out εμφανίσεις τους.
Η ID PRODUCTIONS επιλέγει για το 2026 τρία αγαπημένα νησιά. Την Άνδρο, την Τήνο και την Σύρο με ένα εκρηκτικό, μοντέρνο, έντεχνο αλλά ταυτόχρονα και παραδοσιακό line up έτοιμο να καλύψει όλες τις μουσικές προτιμήσεις, απευθυνόμενο σε όλες τις ηλικίες.
Κάθε μέρα είναι και μια ξεχωριστή βραδιά με τον κάθε καλλιτέχνη έτοιμο να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στο κοινό του φεστιβάλ.
Από τις 17 Ιουλίου έως και τις 22 Ιουλίου
Μετά το τέλος της συναυλίας θα ακολουθήσει party με τους καλλιτέχνες στο αγαπημένο BOEM MUSIC BAR SYROS
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