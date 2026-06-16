search
ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 14:03
search
MENU CLOSE
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

16.06.2026 13:50

Το «Avli music festival 2026» επιστρέφει σε Άνδρο, Τήνο και Σύρο! (Photos)

16.06.2026 13:50
festival-new

Το μουσικό φεστιβάλ «Avli music festival 2026» πιστό στο ραντεβού του, έρχεται κι αυτό το καλοκαίρι να ξεσηκώσει τις Κυκλάδες με μπάντες, τραγουδιστές και σπουδαίους μουσικούς οι οποίοι καθήλωσαν το μουσικό κοινό της Αθήνας τον φετινό χειμώνα με τις sold out εμφανίσεις τους.

Η ID PRODUCTIONS επιλέγει για το 2026 τρία αγαπημένα νησιά. Την Άνδρο, την Τήνο και την Σύρο με ένα εκρηκτικό, μοντέρνο, έντεχνο αλλά ταυτόχρονα και παραδοσιακό line up έτοιμο να καλύψει όλες τις μουσικές προτιμήσεις, απευθυνόμενο σε όλες τις ηλικίες.

Κάθε μέρα είναι και μια ξεχωριστή βραδιά με τον κάθε καλλιτέχνη έτοιμο να δώσει τον καλύτερό του εαυτό στο κοινό του φεστιβάλ.

Από τις 17 Ιουλίου έως και τις 22 Ιουλίου

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Άνδρος – Ανοιχτό Θέατρο Χώρας

  • Παρασκευή 17 Ιουλίου – Βασίλης Προδρόμου, Δημήτρης Σαμόλης, Δημήτρης Μυστακίδης
  • Σάββατο 18 Ιουλίου – Σταύρος Τσαντές, Σπύρος Γραμμένος, Καλογεράκια

Τήνος – Λύκειο Χώρας

  • Κυριακή 19 Ιουλίου – Fundracar, Σπύρος Γραμμένος, Anser x Eversor
  • Δευτέρα 20 Ιουλίου – Αλέξανδρος Δάικος, Papazo, Καλογεράκια

Σύρος – Έπαυλη Τσιροπινά, Ποσειδωνία

  • Τρίτη 21 Ιουλίου – Σπύρος Γραμμένος, Κοινοί Θνητοί, Εισβολέας
  • Τετάρτη 22 Ιουλίου – Νεφέλη Φασούλη, Καλογεράκια

Μετά το τέλος της συναυλίας θα ακολουθήσει party με τους καλλιτέχνες στο αγαπημένο BOEM MUSIC BAR SYROS

Προπώληση Εισιτηρίων ΕΔΩ

Χρήσιμες πληροφορίες:

  • Οι πόρτες ανοίγουν στις 20:00μμ
  • Η συναυλία αρχίζει στις 21:00μμ
  • Διάρκεια συναυλίας 3-4 ώρες
  • Πρόσβαση για ΑΜΕΑ δωρεάν
  • Παιδιά κάτω των 12 ετών υποχρεωτικά με ενήλικα συνοδό
  • Η είσοδος για παιδιά κάτω των δέκα ετών (συνοδευόμενα) είναι δωρεάν
  • Τυχόν προβλήματα υγείας όπως για παράδειγμα σακχαρώδης διαβήτης, επιληψία, υπόταση κλπ θα πρέπει να δηλώνονται στην είσοδο προκειμένου να σας εξασφαλιστεί θέση κοντά στο αναρρωτήριο.
  • Κροτίδες, βεγγαλικά κλπ απαγορεύονται και δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στον φορέα τους.
  • Πολιτική επιστροφής χρημάτων, μόνο στην περίπτωση ακύρωσης του φεστιβάλ.

Διαβάστε επίσης:

«Έμπνευση: Αρχαία Ελληνική Τέχνη στην Ιταλία» στο Μουσείο της Ακρόπολης (photos)

«Nabucco» του Βέρντι στον Κήπο του Μεγάρου – Με την Άννα Νετρέμπκο

«Κόκκινο» του Τζον Λόγκαν στο Θέατρο Μουσούρη – Γιώργος Κιμούλης και Δημήτρης Γκοτσόπουλος συναντιούνται επί σκηνής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ian-mckellen_1606_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Ian McKellen κατά Trump: «Φαντάστηκα ότι κατέστρεφα το Mar-a-Lago για τη νέα ταινία “Avengers: Doomsday”» (photos/videos)

trump_G7_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν – «Ποτέ δεν επιδίωξα αλλαγή καθεστώτος»

nosokomeio rethymno new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: 22χρονη έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας

Ν. Αναστασιάδης: «Ζητώ την κατανόηση και υπομονή σας» - Media
ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς «καίει» Αναστασιάδη – Ελέγχονται δικαστές, δικηγόροι και επιχειρηματίες

festival-new
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Το «Avli music festival 2026» επιστρέφει σε Άνδρο, Τήνο και Σύρο! (Photos)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iereis papades
ΕΛΛΑΔΑ

Γιατί η καλύτερη δουλειά στην Ελλάδα είναι να είσαι ιερέας;

Zeljko-Obradovic
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Στην Αθήνα τα επόμενα 24ωρα ο Ομπράντοβιτς μετά το «διαζύγιο» από τον Αταμάν

tsipras kasselakis rallia karystianou
ΚΑΛΧΑΣ

Τα… ιρανικά ενισχύουν Μάρτιο για εκλογές, η άνοδος Τσίπρα και η υποχώρηση ΠΑΣΟΚ, ο «πράσινος» Κασσελάκης, το ερώτημα με Ραλλία και η Καρυστιανού

mpartzokas (1)
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιαννακόπουλος τρολάρει Μπαρτζώκα: Τον έβαλε να καθίσει στο τραπέζι του Σουνίου δίπλα στον Free 

ekav
ΥΓΕΙΑ

Εξώδικο στη διοίκηση του ΕΚΑΒ για τα ακινητοποιημένα ασθενοφόρα - Τι λέει ο πρόεδρος των εργαζομένων στο topontiki.gr

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 16.06.2026 14:02
ian-mckellen_1606_1920-1080_new
ΣΙΝΕΜΑ

Ian McKellen κατά Trump: «Φαντάστηκα ότι κατέστρεφα το Mar-a-Lago για τη νέα ταινία “Avengers: Doomsday”» (photos/videos)

trump_G7_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Ο Τραμπ δηλώνει αισιόδοξος για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν – «Ποτέ δεν επιδίωξα αλλαγή καθεστώτος»

nosokomeio rethymno new
ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: 22χρονη έπεσε στο κενό από τον δεύτερο όροφο πολυκατοικίας

1 / 3